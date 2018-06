WESER-KURIER-Chefredakteur Moritz Döbler spricht bei der Ausstellungseröffnung. (fotos: Christina Kuhaupt)

Der Mann, der vor einem ausgebrannten Autowrack ein Selfie schießt. Die beiden älteren Frauen, die gemütlich auf einer Bank vor einem Haus sitzen, auf dessen Fassade jemand in mannshohen Buchstaben "G 20 angreifen" geschrieben hat. Die Mädchen im Sommeroutfit, die den in voller Kampfmontur an ihnen vorbeimarschierenden Polizisten die ausgestreckten Mittelfinger zeigen. Szenen vom G 20-Gipfel Anfang Juli 2017 in Hamburg, fotografiert von Rafael Heygster, damals im Auftrag des WESER-KURIER vor Ort.

Die Ausstellung mit 16 von Heygsters eindrucksvollen Bildern, die bis zum 31. August in der Arbeitnehmerkammer zu sehen sind, erzählt aber nicht nur die Geschichte der Tage, als Chaos und blinde Zerstörungswut in Hamburgs Schanzenviertel und rund um den Hafen regierten. Einen Rahmen hat der Fotojournalist mit Absicht ohne Bild aufgehängt, und er steht für die zweite Geschichte dieser Ausstellung. Die Leerstelle als Symbol für das, was Heygster in Hamburg plötzlich nicht mehr fotografieren durfte: das Treffen der Staats- und Regierungschefs in der Elbphilharmonie.

Kurz vorher war ihm ohne Angaben von Gründen die Akkreditierung entzogen worden. Gegen diesen Vorgang klagt Heygster mit Unterstützung des WESER-KURIER vor dem Verwaltungsgericht in Berlin. Das Verfahren steht erst am Anfang. Chefredakteur Moritz Döbler machte den Akt staatlicher Willkür bei der Ausstellungseröffnung zum Thema. "Es war ein doppelter Eingriff in die Pressefreiheit. Rafael Heygster wurde an der Ausübung seines Berufes gehindert und die Berichterstattung des WESER-KURIER erschwert. Pressefreiheit ist ein großes Wort. Man merkt erst, wie wichtig sie ist, wenn sie verloren geht", sagte er.

Auch Imke Sommer, Bremens Datenschutzbeauftragte, sprach von den teils erschreckend großen Defiziten, die sie und ihre Kollegen immer wieder beim Umgang der Sicherheitsbehörden mit persönlichen Daten feststellen. "Oft ist es so, dass wer einmal auf solchen Listen steht, nicht wieder von ihnen runter kommt", sagte Sommer. "Das ist rechtswidrig. Auch die Behörden müssen sich an Gesetze halten."