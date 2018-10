Kristina Vogtist Vorsitzende sowie bildungspolitische Sprecherin der Fraktion der Linken in der Bremischen Bürgerschaft. (Koch)

Die Fraktionen von SPD, Grünen und CDU einigten sich 2008 darauf, dass es in Bremen nur noch zwei Schulformen gibt und die Inklusion aller Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf umgesetzt wird. Fragen der materiellen Ausstattung wurden damals ausgeblendet. Deshalb unterzeichnete Die Linke den damaligen Konsens nicht.

Das Ergebnis der wissenschaftlichen Auswertung im Frühjahr 2018 war eindeutig: Grund- und Oberschulen leiden unter der erheblichen Finanzknappheit. Die Folgen sind aber nicht nur Unterrichtsausfall und fehlendes Personal für Inklusion. Gelitten hat dadurch auch die qualitative Weiterentwicklung des Systems Schule.

Das große Problem in Bremen und Bremerhaven ist die Tatsache, dass wir einige Schulen haben, in denen sich die soziale Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler immer mehr zugespitzt hat. In Schulen mit einer Sprachförderquote bis zu 80 Prozent und einer Schülerschaft, die zu 60 Prozent durch Armut geprägt ist, ist es schwer, bundesweit vergleichbare Bildungsstandards zu erreichen.

Wegen zu knapper Mittel, Fachkräftemangel und schwierigen Bedingungen fehlt gerade an diesen Schulen auch das meiste Personal: Die Unterrichtsversorgung wird oft durch Studierende und Quereinsteiger sichergestellt. Dabei steht fest: Nur die beste personelle Ausstattung und die modernste Pädagogik hilft Schulen, an denen die Förderbedarfe groß sind.

Studienleiter Hans-Joachim Maaz hatte eine deutliche Botschaft: Schulen mit hoher sozialer Ungleichheit benötigen mehr Mittel als Schulen in wohlhabenden Quartieren. Damit war für Die Linke die Richtung für einen neuen Schulkonsens vorgegeben. Man muss allgemein mehr Geld in Schulen investieren, dieses muss aber gezielt eingesetzt werden.

Was wurde erreicht? Die zusätzlichen Stunden für Förderbedarfe aufgrund sozialer Benachteiligung sowie für Inklusion und Sprachförderung sollen endlich an die Realität angepasst werden. An Grundschulen in armen Stadtteilen soll es Doppelbesetzungen geben. An allen Schulen soll es künftig Sozialarbeit geben, um die Lehrkräfte zu entlasten.

Dies geschieht auf der Grundlage einer besseren Unterrichtsversorgung für alle Schulen. Es sind nur ausgewählte Beispiele für konkrete Verbesserungen, die der neue Konsens den Bremer Schulen bringen kann. Stimmen die Gremien der beteiligten Parteien zu, wird so ein Aufbruch für ein sozial gerechteres Schulsystem möglich. Die Vereinbarung muss aber ab 2019 mit Leben gefüllt werden, sonst bleibt sie eine Absichtserklärung.

Unsere Gastautorin Kristina Vogt ist Vorsitzende sowie bildungspolitische Sprecherin der Fraktion der Linken in der Bremischen Bürgerschaft. Sie hat den Konsens mitverhandelt.