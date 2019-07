Irma Tomfohrde und Eberhard Plümpe haben sich auf das Helfen von jungen Menschen in indischen Dörfern im Himalaya spezialisiert. Die Ausbildung liegt den beiden Bremern besonders am Herzen.

Menschen und Organisationen aus Europa engagieren sich in vielen Ländern in Afrika, aber auch in Asien. Darunter sind auch viele Bremerinnen und Bremer, die sich vor Ort einsetzen, gern Hilfe zur Selbsthilfe leisten und dafür zum Teil sogar einen Teil ihres eigenen Lebens nutzen. Sie wollen in erster Linie Menschen ein besseres Leben und dafür auch das Lernen im eigenen Umfeld ermöglichen. Denn dann können Frauen und Männer in verschiedenen Staaten der Erde leichter für sich selbst entscheiden, etwas umsetzen, das ihre Situation verbessert. Oft helfen dabei Maschinen wie Trecker oder andere Landgeräte, die Feldarbeiten, das Säen und Ernten von Weizen oder Reis erleichtern.

Die beiden Bremer Irma Tomfohrde und Eberhard Plümpe indes haben die Bildung junger Menschen in den Vordergrund ihrer Hilfsaktionen gestellt. Sie unterstützen die beiden Dörfer Assam Linsey und Pudung nahe der indischen Stadt Darjeeling.

Vielfach fehlten Schulen und qualifizierte Ausbilder – gerade in den Dörfern, so eben auch im indischen Teil des Himalaya, erzählen die beiden Bremer. Dort bringen sich die ehemaligen Lehrer einmal im Jahr jeweils sechs Wochen lang selbst als persönliche Unterstützer ein. Ihr Ansinnen ist es, dass Mädchen und Jungen so weitergebildet sind, dass sie später im eigenen Umfeld tätig werden oder gar in einer größeren Stadt eine Universität besuchen können. „Das fängt schon bei den ersten Schulklassen an“, sagt Plümpe. Und er stellt immer wieder fest: „Englisch ist dann noch sehr wenig verbreitet.“ Die Sprache zu vermitteln, zählt für Plümpe zu einer „meiner wichtigen Aufgaben“.

Tomfohrde und Plümpe gehören zu einem Spenderkreis von etwa 30 Menschen, die inzwischen schon 56 000 Euro für die indischen Schulen, deren Gebäude sowie Unterrichtsmaterialien gegeben haben. Die beiden Aktiven reisen daher regelmäßig einmal im Jahr in die kleinen Dörfer. „Das staatliche Schulsystem schafft es ja nicht, die Bildungseinrichtungen so auszustatten, wie es nach unserer Ansicht notwendig wäre“, sagt der frühere Lehrer.

Deshalb bringen sich die beiden deutschen Ausbilder darüber hinaus mit zusätzlichen Unterrichtsstunden ein. Sie nehmen klassische Aufgaben wahr, um die jungen Menschen für ihr weiteres Leben fit zu machen. „Während Bildung also nach wie vor eine große Aufgabe ist, sorgt die Landwirtschaft in der schönen Umgebung für ein auskömmliches Angebot an Nahrungsmitteln“, berichtet Plümpe.

Für die Spender von Geld gebe es aber keine Bescheinigungen, sagt er. Einen Verein haben die beiden Bremer nämlich nicht gegründet, „um unabhängiger bleiben zu können“, so Plümpe weiter. Folglich ist das eigene Engagement in erster Linie ihr persönliches. Die Abrechnung erfolge indes über die Organisation Missio, eine katholische weltweit tätige Organisation mit Sitz in Aachen. Durch diesen Hinweis könne jeder überprüfen, was die Bremer machen und wieviel Geld sie für ihre Hilfsprojekte einsetzen, so Plümpe.

„Wir möchten mithilfe anderer das Leben der Menschen in den indischen Dörfern, vor allem deren Lernwillen fördern und unterstützen. Wir wollen sie befähigen, sich einmal selbst versorgen zu können – und zwar auf der Grundlage einer guten Schulbildung“, nennen die ehemaligen Lehrer als wichtigsten Grund für die gemeinsamen Anstrengungen.

Was die beiden Bremer im Himalaya antreibt, sind zudem ihre vielfältigen Erfahrungen. So hat Tomfohrde sich beispielsweise schon in afrikanischen Ländern bei ähnlichen Hilfsprojekten engagiert. Davon berichtet sie auch interessant und gern. So war sie nach einigen Jahren an den Kaufmännischen Lehranstalten in Bremerhaven zunächst in Ländern Afrikas unterwegs, um Kultur und Sprachen dort zu lernen. Sie nahm auch überall etwas für sich mit, weil sie viel über sich selbst lernte. In Tansania etwa half sie einheimischen Frauen, neue Rezepte für Kleingebäck umzusetzen, um diese Backwaren dann an der Straße zu verkaufen. Für die Bremerin war diese Zeit sehr wertvoll, davon hat sie viel mitgenommen.

Heute aber gilt ihr Augenmerk ganz der Arbeit in Indien. Das liegt zum großen Teil an ihrer Partnerschaft mit Plümpe. Dies ist deutlich herauszuhören. In ihm habe sie einen Geistesgenossen gefunden, bekennt Tomfohrde. „Weil wir beide mit unserem Geld weiterhin Sinnvolles vorhaben und hier sehr sparsam leben, können wir woanders helfen“, sagt sie. Plümpe, der auch noch in anderen Ehrenämtern sehr aktiv ist, berichtet gern über das Bremer Engagement und sein eigenes. Für das Himalaya-Projekt sind weitere aktive Mitstreiter wie Geldgeber willkommen.

Weitere Informationen

Wer Kontakt aufnehmen möchte, kann eine E-Mail an ebpluempe@gmx.de oder tomfohrde@gmx.de senden.