Der Landesbehindertenbeauftragte der Stadt Bremen Joachim Steinbrück geht in den Ruhestand.

Herr Steinbrück, Sie waren 15 Jahre Bremens Behindertenbeauftragter, zudem der erste Amtsinhaber in dieser Rolle. Nun gehen Sie in den Ruhestand. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Joachim Steinbrück: Sie ist naturgemäß gemischt. Es gab Erfolge und es gibt offene Baustellen für meinen Nachfolger. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Interview 2005 mit der Frage, welche Themen mich besonders beschäftigen werden. Ein Schwerpunkt wird die Bildung, habe ich damals geantwortet. So ist es auch gekommen. Die große Schulreform 2009, eigentlich gestartet als Reaktion auf die Pisa-Ergebnisse, hat uns die Inklusion gebracht. Heute ist der Anteil von Menschen mit Einschränkungen, die einen Abschluss an einer Regelschule erlangen, wesentlich höher als noch vor zehn Jahren. Das ist ein Erfolg, der oft übersehen wird. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Inklusion in einem permanent unterfinanzierten Bildungssystem stattfindet, für das die Prognosen sinkender Schülerzahlen nie eingetroffen sind.

Es gibt so frustrierende Evergreens, die immer wieder kommen. Zum Beispiel das Thema Behindertentoiletten in Gaststätten. Auch dort, wo es sie gibt, werden sie häufig als Abstellraum zweckentfremdet. Solche Beschwerden haben mich regelmäßig erreicht. Ich finde inzwischen, dass dafür mal spürbare Bußgelder angebracht sind. Auch die Richtlinie zur Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden ist eine unendliche Geschichte. Ich verstehe, dass so etwas schon mal ein oder zwei Jahre dauern kann. Es gibt dabei einen hohen Abstimmungsbedarf zwischen zahlreichen Beteiligten, aber inzwischen geht der Prozess ins siebte Jahr und mein Nachfolger muss ihn nun hoffentlich bald zu Ende bringen. Ich habe dabei gelernt, wie viele praktische Möglichkeiten Bedenkenträger in einer Verwaltung haben, um Dinge zu verzögern, die sie ablehnen, auch wenn die politische Führung es anders beschlossen hat.

Wie Sie hören, ganz offensichtlich eine hohe Ausdauer, wenn nicht sogar Zähigkeit. Er oder sie sollte zudem die Kunst beherrschen, stets kompetent und auf der Sachebene zu argumentieren, auch wenn eine persönliche Betroffenheit besteht. Mir hat dabei sehr oft meine Ausbildung als Jurist geholfen, obwohl ich das nicht als zwingende Voraussetzung bezeichnen würde. Und nicht zuletzt kann eine Portion Humor nicht schaden.

Zur Person

Joachim Steinbrück (64)

scheidet an diesem Donnerstag aus dem Amt des Landesbehindertenbeauftragten aus, das er seit 2005 inne hatte. Zuvor war er Richter am Bremer Arbeitsgericht.