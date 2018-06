Unzufrieden über den Lehrermangel: Bildungssenatorin Claudia Bogedan sucht händeringend nach Mitarbeitern für Bremer Schulen. (Koch)

Eigentlich wollte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) dieses Szenario kurz vor dem Start der Sommerferien am Donnerstag noch abwenden – doch dazu wird es wohl nicht mehr kommen. Nach Informationen des WESER-KURIER werden nach den Sommerferien nun tatsächlich Lehrer abgeordnet, die an unterversorgten Schulen im Bremer Stadtgebiet aushelfen müssen. Dafür sollen sie mit Ausgleichszahlungen entschädigt werden.

Wie bereits vor einigen Wochen berichtet, fehlen nach Angaben der Behörde nach wie vor etwa 100 Lehrkräfte – vor allem im Grundschulbereich. Genau dort werden sich einige Lehrer nun auf Veränderungen einstellen müssen. "In Absprache mit den Schulleitungen arbeiten wir derzeit an Abordnungen", sagt Annette Kemp, Sprecherin in Bogedans Behörde. Das Bildungsressort will dafür die Grundschulen, die viel zu wenige Lehrkräfte haben, mit denen zusammenbringen, die verhältnismäßig viele Mitarbeiter beschäftigen. Lehrer, die die Schule wechseln wollen, bekämen Ausgleichszahlungen. "Für den Aufwand, den sie haben, um sich schnell in einer anderen Schule zurechtzufinden. In Berlin wird das ähnlich gehandhabt", so Kemp.

Bei den Zulagen geht Bremen mit dem Bundestrend. Immer mehr Länder greifen im Kampf um Lehrer zu finanziellen Anreizen. So gaben erst kürzlich die Behörden in Sachsen bekannt, 1000 Euro mehr im Monat an Referendare zu zahlen, die freiwillig an Schulen im ländlichen Raum unterrichten.

Wie viele Lehrer versetzt werden und wie lange die Abordnungen dauern werden, konnte die Behörde auf Nachfrage noch nicht beantworten. Ebenso wenig wie die Frage, ob so die Unterrichtsversorgung an allen Schulen in Bremen sichergestellt ist. Gerade erst hatte der Deutsche Lehrerverband davor gewarnt, da bundesweit etliche Lehrerstellen unbesetzt sind. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlen bis 2025 in ganz Deutschland allein 35 000 Grundschullehrer. Anders als in Niedersachsen sollen die nun angekündigten Versetzungen nicht schulstufenübergreifend, sondern lediglich innerhalb der Grundschulen angeordnet werden. Daran will die Behörde vorerst festhalten. Wie ernst die Situation an den Schulen derzeit ist, zeigt auch, dass die vor einigen Wochen gewährten Entlastungsstunden für besonders geforderte Schulen bisher nicht überall angekommen sind. Dort fehle das Personal, um die Maßnahmen umzusetzen.

Erst vergangene Woche hatten Bogedan und das Bremer Bündnis für Bildung sich auf unterschiedliche Maßnahmen im Kampf gegen den Lehrermangel geeinigt. Dazu zählt demnach unter anderem, dass der Quereinstieg vereinfacht und neue Angebote geschaffen werden. "Wir müssen auch neue Wege und an die Grenzen des Machbaren gehen, um qualifiziertes Personal an die Schulen zu bekommen", sagte die Bildungssenatorin im Anschluss an die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung.

Darin hat das Bündnis auch festgehalten, die Versetzung und Zuweisung von Personal durch die senatorische Behörde als Steuerungselement anzuwenden, um die Personalversorgung an Standorten mit einem hohen Personalbedarf sicherzustellen. Der Bremer Grundschulverband, der wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ebenfalls zu dem Bündnis gehört, zeigte sich am Dienstag deshalb nicht überrascht von der Nachricht: "Der Grundschulverband hat schon lange gefordert, dass Schulen in schwieriger Lage geholfen wird", sagt Hans Brügelmann, Mitglied im Vorstand des Landesverbandes. Sie seien besonders auf eine angemessene personelle Ausstattung angewiesen. "Wichtig ist aber, dass die stärker fordernde Arbeit in diesen Schulen entsprechend honoriert beziehungsweise durch zusätzliche Unterstützung entlastet wird", so Brügelmann.