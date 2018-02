Claudia Bogedan ist seit 2015 Senatorin für Bildung. (dpa)

Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) ist mit dem Krisenmanagement ihres Ressorts unzufrieden. Das zeigt eine E-Mail von Ende Januar, die in der Bildungsbehörde kursiert und dem WESER-KURIER vorliegt. In dem Schreiben vermengt die Senatorin dienstliche und parteipolitische Belange. Sie warnt Spitzenbeamte ihres Hauses vor Fehlern, die dem „politischen Gegner“ in die Hände spielen könnten.

Auslöser der Mail ist ein Vorgang an der Grundschule Fischerhuder Straße in Gröpelingen. Die dortige Schulleitung hatte Ende Januar einen Rundbrief an die Eltern verschickt, in dem eine kurzfristige starke Einschränkung des Ganztagsbetriebs angekündigt wird. Begründung: Personalmangel.

Es sei „trotz großer Anstrengungen nicht möglich“ gewesen, genügend Mitarbeiter für den Ganztagsbetrieb zu gewinnen. „Der Arbeitsmarkt verfügt derzeit nicht über genügend pädagogisches Personal“, schreibt die Schulleitung den Eltern. Ab dem 5. Februar werde der Unterricht in den ersten und zweiten Klassen daher bereits um 13 Uhr enden.

Mehr zum Thema Entlarvend Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan hat Spitzenbeamten ihres Hauses den Kopf gewaschen. Ihre ... mehr »

Von dieser Nachricht wurde die Senatorin offenbar kalt erwischt. Der Nachrichtenfluss in der Bildungsbehörde funktionierte nicht, wie zuvor schon bei Problemen mit dem Ausbau des Ganztagsbetriebs an den Grundschulen Rechtenflether Straße (Woltmershausen) und Delfter Straße (Huchting).

In einer E-Mail an den zuständigen Abteilungsleiter und den für die Unterrichtsversorgung verantwortlichen Leiter des Referats 24 machte Bogedan ihrem Unmut Luft. Sie erwarte, dass Probleme wie an der Fischerhuder Straße nicht von außen an sie herangetragen würden, „sondern durch das Haus“.

Dann folgen Vorwürfe an das Team. In jüngster Zeit, so Bogedan, mehrten sich Berichte aus den Schulen, dass sie bei der Bewältigung des Fachkräftemangels keine Unterstützung aus der Bildungsbehörde erhielten. „Es ist die Aufgabe des Referats 24, nicht nur die Probleme vor Ort anzuhören, sondern diese aufzugreifen und ins Haus zu transportieren. Immer mit dem Ziel, Abhilfe zu schaffen.“

Behörde kommt in Erklärungsnot

Spätestens bei einem bereits angesetzten Gesprächstermin im Referat erwarte sie Vorschläge, wie die Behörde „die Schulen anders und stärker als bisher in schulbetrieblichen Fragen unterstützen“ könne. Zum Ende ihres Briefes erklärt Bogedan ihren leitenden Beamten die politische Dimension des Problems. Aus der Bürgerschaft und der Bildungsdeputation würden nun sicher wieder Anfragen gestellt, und die Behörde werde gezwungen sein, „diese Situation zu erklären“.

Künftig müsse man deshalb schon im Ansatz verhindern, dass Vorgänge wie an der Grundschule Fischerhuder Straße „in den Stadtteil und die Öffentlichkeit getragen werden“. Dann folgt ein Satz, der es in sich hat: „Wenn wir nicht geschlossen agieren, wird der politische Gegner in den kommenden Monaten jede Gelegenheit nutzen, unsere Schwächen breitzutreten.“

Wessen politischer Gegner? Die Bildungsbehörde ist Teil der Verwaltung und kein politischer Akteur. Nimmt die SPD-Senatorin ihre Untergebenen mit dem zitierten Appell in unzulässiger Weise für Parteipolitik in die Pflicht? Claudia Bogedans Sprecherin Annette Kemp verneint das. Das Amt der Senatorin sei „ein politisches Amt, aber kein parteipolitisches.

Gloede findet den Auslöser wichtiger als den Ton

Die Senatorin führt im Auftrag der Volksvertreter die Verwaltung. "Die Auseinandersetzung mit politischen Gegnern ist Teil der Aufgabenbeschreibung der Senatorin“, erläutert Kemp. Dass sich Claudia Bogedan als Verwaltungschefin an ihre Mitarbeiter wendet, „um Aufträge zu geben und Erwartungen zu formulieren, entspricht exakt der Schnittstellenfunktion einer Senatorin“, findet Kemp.

Der Landessprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Christian Gloede, hält Bogedans Brief für „extrem unglücklich“, findet den Auslöser des Briefes aber wichtiger als seinen Ton. Die Art des Umgangs mit den Personalproblemen, wie sie sich an der Fischerhuder Straße zeigen, verweise auf falsch gesetzte Schwerpunkte in der Ausgabenpolitik des Senats.

„Dass der Ganztagsschulbetrieb in einem sozial belasteten Stadtteil wie Gröpelingen funktioniert, sollte wichtiger sein, als neue Fahrradbrücken über die Weser“, so Gloede. Behördensprecherin Annette Kemp kündigt unterdessen an, dass die Einschränkung der Nachmittagsbetreuung an der Fischerhuder Straße zunächst bis Ostern befristet sein soll. „Gemeinsam mit der Schulleitung arbeitet die Behörde an Lösungen“, versichert Kemp.