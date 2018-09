Die Tanzgruppe des Vereins „Ein Haus für unsere Freundschaft“ in der Markthalle acht. (christina Kuhaupt)

In den kommenden Tagen können Familien, Eltern, Erwachsene und Kinder in Blockdiek, Burg-Grambke, Huchting, Sebaldsbrück und Walle Einrichtungen sowie Unterstützungs- und Freizeitmöglichkeiten in ihrem Stadtteil kennenlernen und an Angeboten der Familienbildung teilnehmen. Die Aktion geht mit dem Titel „Zusammenleben fördern“ an den Start. "Wir wollen unsere Angebote sichtbar machen und auch Menschen erreichen, die sie bislang noch nicht nutzen“, sagt Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Wirksame soziale Arbeit und gute Nachbarschaften seien „zentrale Bausteine für ein solidarisches Miteinander in den Quartieren und in der ganzen Stadt“.