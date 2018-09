Noch ist das Bildungszentrum der Fatih-Moschee in Gröpelingen ein Rohbau, doch schon bald sollen dort Kurse stattfinden. (Christina Kuhaupt)

Noch pfeift der kalte Herbstwind durch den Rohbau direkt an der Stapelfeldstraße in Gröpelingen. In den unteren Geschossen fehlen die Fenster, der Verkehrslärm dringt durch das Betongerüst und hallt darin wieder, die Treppen sind mit feinem Staub bedeckt. Rohre, Stromleitungen, Bodenbeläge – davon ist nichts zu sehen. Dass hier im kommenden Sommer das Bildungszentrum der Fatih-Moschee eröffnet werden soll, lässt sich bisher nur erahnen. Doch mit dem Bildungszentrum will die muslimische Gemeinde auch etwas an den Stadtteil zurückgeben.

So erklärt es Abdülaziz Kabadayi. Er ist Mitglied im Vorstand der Fatih-Moschee, 500 Familien gehören zu der Gemeinde. Kabadayi sitzt in einem Versammlungsraum der Moschee, an den Wänden hängen farbenfrohe, gemalte Bilder von Kindern, auf Tischen sind Teller mit Keksen neben kleinen Stapeln von Informationsmaterial auf Türkisch und Deutsch aufgereiht. Lesekurse für Arabisch, Nachhilfeunterricht für Schüler, Bastelgruppen – all diese Angebote sind seit Jahren ein fester Bestandteil der Gemeinde. Künftig, wenn der direkt an die Moschee anschließende Rohbau fertig ist, sollen die Menschen dort in großen Klassenzimmern sowohl einen Treffpunkt als auch einen Ort zum Lernen haben.

„Die Bildungsangebote gibt es alle jetzt schon“, erklärt Kabadayi, der an diesem Abend auf Initiative des Vereins Kultur vor Ort den Gröpelingern Frage und Antwort steht. Knapp 30 Menschen sind gekommen, um sich über den Bau zu informieren, nach den Bildungsangeboten zu fragen – und auch, so scheint es, um die Gemeinde ein wenig besser kennenzulernen. Jede Frage über Arabisch-Kurse in der Moschee, Jugendangebote oder Religionsunterricht beantwortet er geduldig und mit ruhiger Stimme. Offenheit und kritische Fragen seien wichtig und willkommen, um Aufklärungsarbeit zu leisten.

Langer Weg bis zum Bau des Bildungszentrums

Der Weg bis zum Bau des Bildungszentrums war nicht einfach. Allein der Bauantrag habe 20 Monate gebraucht, bis er genehmigt war. Finanziert werde das Gebäude aus Spenden. Doch sieht Kabadayi das Bildungszentrum nicht als Ort für Muslime. „Es ist ein Ort für den Stadtteil“, betont er mehrfach. Wie wichtig der Stadtteil auch für die Gemeinde ist, zeigte sich zuletzt im März: Da prangten schon zum zweiten Mal Hassbotschaften an der Moschee. Kirchen, Vereine und Anwohner kamen danach zu einer Mahnwache zusammen, um ihre Solidarität zu zeigen.

„Das stärkt uns“, sagt Kabadayi. Auch jetzt noch steht ein Schriftzug mit einer Beschimpfung an einer Wand am Eingang des Rohbaus. Man gewöhne sich an den Anblick, erklärt Kabadayi. „Wir hoffen, es war nur ein dummer Streich.“ Manchmal höre er, dass vor allem Frauen aus der Gemeinde beschimpft werden, auf offener Straße. Das ärgere ihn sehr. Aber es müsse weitergehen. „Wir leben hier. Bremen ist anders, liberaler und freier.“

Was die muslimische Gemeinde mit dem Bildungszentrum bewirken will? „Der Zusammenhalt ist wichtig.“ Natürlich sei ein Kern der Bildungsangebote in der Moschee der Religionsunterricht für Kinder und Jugendliche. „Über Google funktioniert das nicht“, sagt er trocken. „Religiosität bedeutet, dass man gewisse Werte fördert.“ Die Nachfrage sei groß, knapp 200 Kinder werden momentan in der Moschee unterrichtet. Mit dem Schulunterricht konkurriere die Moschee nicht.

„Dort geht es um Allgemeinbildung, hier um Religion“, sagt Kabadayi. Dann fügt er hinzu: „Genug Ethikunterricht kann es außerdem nicht geben.“ Doch auch Nachhilfe in Mathe, Deutsch und Englisch bietet die Moschee an. Pro Kind kostet das gesamte Angebot im Monat 20 Euro. Damit werden die Lehrkräfte finanziert, erklärt Kabadayi. Alle anderen bringen sich ehrenamtlich in der Moschee ein; auch der Vorstand.

Doch nicht nur Kinder kommen regelmäßig zum Lernen hierher. Besonders Frauen nehmen an den verschiedenen Kursen für Erwachsenen teil. Man kenne sich hier, sagt Kabadayi, die Atmosphäre sei locker, das erleichtere das Lernen. So soll es auch künftig weiterlaufen, nur mit mehr Platz für größere Gruppen und mehr Angebote. Alles Weitere werde sich finden. „Nächstes Jahr wissen wir mehr“, sagt Kabadayi.