In Bremen soll im Hafen ein neues Zwischenlager für Biomüll entstehen. (dpa)

Für das umstrittene Biomüll-Zwischenlager in Bremen ist ein neuer Standort gefunden. Nach Informationen des WESER-KURIER soll die Anlage nicht mehr in einem Woltmershauser Gewerbegebiet, sondern auf einem Gelände in den Industriehäfen entstehen. Der Umweltbehörde liegt ein entsprechender Antrag des Entsorgungsunternehmens Remondis vor. Er wird offenbar als genehmigungsfähig eingeschätzt.

Das Zwischenlager wird notwendig, weil der Bremer Entsorger Nehlsen im vergangenen Jahr bei der Neuausschreibung der Biomüll-Verwertung gegen Remondis unterlegen war. Die Verantwortung wechselt zum 1. Juli. Remondis beabsichtigt, die rund 25 000 Tonnen kompostierbarer Abfälle, die alljährlich in der Hansestadt anfallen, auf einer Anlage in der Nähe von Osnabrück zu verstromen.

Für Sammlung und Umschlag der stinkenden Fracht wird deshalb ein Gelände im Stadtgebiet benötigt. Bisher karren die Nehlsen-Fahrzeuge den Inhalt der braunen Tonnen auf ein firmeneigenes Gelände am Fahrwiesendamm im Blockland. Dort wird er weiterverarbeitet. Die Firma Remondis hatte dem Vernehmen nach beim Konkurrenten sondiert, ob sie auf dieses Areal zurückgreifen kann. Eine Einigung kam aber offenbar nicht zustande.

Für ein alternatives Zwischenlager war lange Zeit ein Standort in Woltmershausen im Gespräch, und zwar in einem Gewerbegebiet an der Barkhausenstraße zwischen A 281 und Grollander Ochtum. Die nächsten Wohnstraßen sind nur wenige hundert Meter von diesem Gelände entfernt. Außerdem wäre auf Wardamm und Wartumer Heerstraße ein ganzer Schwung zusätzlichen Schwerverkehrs zugekommen.

Weitere Umschlagplätze werden geprüft

Der Beirat Woltmershausen hatte angesichts dieser Aussichten gegen die Pläne Front gemacht. Bei einer Sitzung im Herbst 2017 brach der geballte Unmut von Ortspolitikern und Anwohnern über die anwesenden Behördenvertreter herein. Von „Arroganz der Behörde“ war die Rede, von Gestank, von Biomülltourismus, Verkehrslärm, Abgasen und von Ratten, die vom Standort Barkhausenstraße in nahe Wohn- und Kleingartengebiete ausschwärmen würden.

Konfrontiert mit diesem Widerstand, deutete Remondis-Vertreter Stefan Grüner schon während der Beiratssitzung an, sein Haus werde auch andere mögliche Standorte für den Biomüll-Umschlag prüfen. Ein geeignetes Areal ist nun gefunden, wie Umwelt-Staatsrat Ronny Meyer dem WESER-KURIER bestätigte. „Uns liegt ein Genehmigungsantrag für ein Grundstück an der Windhukstraße vor“, so Meyer.

Es befindet sich in den Industriehäfen, genauer: zwischen Kohlenhafen und Hüttenhafen. Kommt der Antrag durch – wovon auszugehen ist – dann wird der Umschlag an der Windhukstraße eine langfristige Angelegenheit. Remondis Verwertungsvertrag für den Bremer Biomüll reicht nämlich bis in den Sommer 2036. Von der Stadt kann er frühestens 2030 gekündigt werden.

Mit dem Ergebnis der Ausschreibung für die Biomüll-Verwertung hatte sich das Umweltressort des Senats im vergangenen Jahr eine Menge Ärger eingehandelt. Sowohl in der Bürgerschaft als auch in der öffentlichen Diskussion überwogen die kritischen Töne. Angezweifelt wurde insbesondere der ökologische Sinn der Verstromung, wenn der Biomüll hierfür zunächst 120 Kilometer nach Bohmte bei Osnabrück kutschiert werden muss.

„Über das stinkende Zwischenlager und schätzungsweise 1000 Lkw, die überflüssigerweise hin und her gefahren werden, kann man wirklich nur noch den Kopf schütteln“, giftete der Linken-Abgeordnete Klaus-Rainer Rupp in Richtung der Behörde. Doch die hielt dagegen. Staatsrat Ronny Meyer rechnete vor, dass die Transporte mit zwölf 120-Kilometer-Touren für große Lastwagen pro Tag im Sinne des Klimaschutzes günstiger seien als das jetzt noch praktizierte Kompostieren in Bremen. Die Lastwagen pusten ihm zufolge 1800 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr in die Atmosphäre. Für die Verstromung in Bohmte gebe es eine Kohlendioxid-Gutschrift von 10 000 Tonnen.