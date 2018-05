Carsten Sieling (Christina Kuhaupt)

Überraschende Wendung im Streit um den Standort für den Biomüll-Umschlag: Nach Informationen des WESER-KURIER wird der Entsorger Remondis die kompostierbaren Abfälle nun doch nicht auf einem Grundstück in den Industriehäfen, sondern auf dem Nehlsen-Gelände am Rande des Blocklandes (Fahrwiesendamm) zwischenlagern. Darauf haben sich Vertreter von Remondis und Nehlsen am Rande einer Branchenmesse geeinigt.

Remondis hatte im vergangenen Jahr die Ausschreibung der Umweltbehörde für Umschlag und Verwertung von rund 25.000 Tonnen Bremer Biomüll gewonnen. Das Unternehmen löst mit diesen Leistungen zum 1. Juli den Bremer Platzhirschen Nehlsen ab, der in der Ausschreibung unterlegen war. Nehlsen sammelt die kompostierbaren Abfälle lediglich weiter ein.

Monatelanges Gezerre um Standort

Doch wo soll die Übergabe an Remondis stattfinden? Um diese Frage hatte es ein monatelanges Gezerre mit diversen Zwischenständen gegeben, die dann schnell wieder Makulatur waren. Im Herbst 2017 hieß es zunächst, dass Remondis an der Barkhausenstraße in Woltmershausen eine Halle für ein Biomüll-Zwischenlager errichten wolle. Prompt ging der dortige Beirat auf die Barrikaden. Von „Arroganz der Behörde“ war die Rede, von Gestank, von Biomülltourismus, Verkehrslärm, Abgasen und von Ratten, die vom Standort Barkhausenstraße in nahe Wohn- und Kleingartengebiete ausschwärmen würden.

Angesichts des geballten Unmuts dehnte Remondis die Suche nach einer geeigneten Fläche auf das übrige Stadtgebiet aus. Im März schien ein geeigneterer Ort gefunden: ein Grundstück im Bereich der Industriehäfen, genauer gesagt zwischen Kohlen- und Hüttenhafen. Es schien abgelegen genug, am Ende der Windhukstraße, rund 800 Meter Luftlinie von der Oslebshauser Wohnbebauung.

Doch die Hoffnung der von den Grünen geführten Umweltbehörde trog. Wieder gab es Proteste, diesmal im Beirat Gröpelingen. Die dortige SPD machte energisch Front gegen das Vorhaben. Auch eine Bürgerinitiative begann sich zu formieren.

Um die Kuh vom Eis zu bekommen, bemühte sich das Umweltressort in den vergangenen Wochen, Gespräche zwischen Remondis und Nehlsen in Gang zu bringen. Ziel: den Umschlag des Biomülls dort anzusiedeln, wo das Material bisher schon kompostiert wurde: am Fahrwiesendamm im Blockland. Dem Vernehmen nach schaltete sich auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) in die Bemühungen ein und führte Gespräche mit einzelnen Akteuren.

Die Einigung kam letztlich erst am Freitag zustande. Sie besagt, dass Remondis das Nehlsen-Gelände im Blockland in Anspruch nehmen kann. Voraussichtlich bis zum Herbst wird Bremens Biomüll dort auch weiter kompostiert und nicht weitertransportiert. Für das Gelände existiert nämlich nur eine Genehmigung zur Kompostierung von Biomüll, nicht für den Umschlag. Letztere muss neu erteilt werden, was mehrere Monate in Anspruch nehmen kann. Voraussichtlich ab September/Oktober wird Remondis Bremens Biomüll dauerhaft vom Blockland in eine nagelneue Vergärungsanlage in Bohmte bei Osnabrück kutschieren. Dort soll aus den entstehenden Gasen Strom erzeugt werden. Nach Darstellung des Umweltressorts ist die Öko-Bilanz dieses Entsorgungsmodells günstiger als bei einer Kompostierung.