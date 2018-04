In Bremen fehlen Tausende Pflegekräfte. (Peter Steffen)

Mehr als 2500 Pflegekräfte werden bis 2035 in Bremen benötigt. Hinzu kommen mehr als 1300 Gesundheitshilfskräfte, Altenpfleger, Physio- und Ergotherapeuten sowie Hebammen. Das geht aus einer aktuellen Studie der Universität Bremen im Auftrag der Gesundheitsbehörde hervor.

Die Prognose basiert unter anderem auf Daten zur steigenden Zahl älterer Menschen und zu Pflegekräften, die bald selbst ins Rentenalter kommen. Neun nicht-ärztliche Gesundheitsberufe wurden vom Socium, dem Forschungszentrum für Ungleichheit und Sozialpolitik, untersucht.

Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass bis 2035 deutlich mehr Gesundheitsfachkräfte in den Ruhestand gehen als neu ausgebildet werden. 40 Prozent der Pflegekräfte seien bereits über 50 Jahre alt, in den Helferberufen der Gesundheitsbranche treffe dies sogar auf mehr als 50 Prozent zu. Das stellt der Gesundheitsökonom Heinz Rothgang fest, der für die Studie verantwortlich ist. Er betont: „Es wird in Zukunft keine gute Gesundheitsversorgung ohne das entsprechende Personal geben.“

Pflege benötigt zusätzliche Ausbildungsplätze

Die mit Abstand größte Fachkräftelücke zeichnet sich in Bremen demnach bei den Pflegekräften ab. Zusätzlich werden der Studie zufolge bis 2035 knapp 700 Alten- und Krankenpflegehelfer, mehr als 540 Physio- und Ergotherapeuten und 97 Hebammen benötigt. Basis für die Berechnung waren amtliche Statistiken zum Beispiel von der Bundesagentur für Arbeit ebenso wie Befragungen von Krankenhäusern und Pflegeschulen. Zudem wurden Daten der Krankenkasse Barmer zu ihren rund neun Millionen Versicherten ausgewertet, so Roth.

Die zentrale Handlungsempfehlung der Wissenschaftler: Die Ausbildungskapazitäten für diese Berufe müssten deutlich erhöht werden.

„Es ist klar, dass wir zu wenig Pflegekräfte haben und zu wenig ausgebildet haben“, stellte auch Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) klar. „Die Ausbildungszahlen müssen erhöht werden, das ist ein Auftrag, der jetzt an die Pflegeschulen geht.“ In der Pflege würden etwa 287 zusätzliche Ausbildungsplätze benötigt.

Beruf der Hebamme soll akademisiert werden

Auch für verbesserte Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen wolle sie sich im Gespräch mit der Bremer Pflegeinitiative gegen Fachkräftemangel einsetzen, sagte die Senatorin. Wie die Arbeitsbedingungen konkret verbessert werden könnten, ließ sie offen.

Künftig sollen zudem angehende Ergo- und Physiotherapeuten ebenso wie Logopäden kein Schulgeld mehr bezahlen. Ab wann die Schulgeldfreiheit in Bremen kommt, ist noch nicht klar. Eine Entscheidung darüber solle in diesem Jahr fallen, so Quante-Brandt. Zudem arbeite Bremen daran, Gesundheitsberufe und den Beruf der Hebamme zu akademisieren.