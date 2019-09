Landes- und Bundespolizei üben in der Bahnhofshalle die Abwehr von fiktiven Terror- und Anschlagsszenarien. (Frank Thomas Koch)

Die meisten Reisenden in der Bahnhofshalle wissen natürlich, dass das, was da hinter den schwarzen Sichtschutzwänden im abgetrennten Teil des Bremer Hauptbahnhofes passiert, kein echter Terroranschlag ist. Auf der Anzeigetafel ist es zu lesen – „Polizeiübung. Es besteht keine Gefahr!“ – und es gibt immer wieder Lautsprecherdurchsagen, die das für Blicke versperrte Szenario erklären. Dennoch sorgen Explosionen, Rauchschwaden, Maschinenpistolen-Salven und laute Schreie für eine beängstigende Atmosphäre. Da geht der eine oder andere Blick zur Sicherheit dann doch noch mal nach oben zur großen Anzeigetafel. „Ist doch wirklich nicht nur 'ne Übung, oder?“

Donnerstagabend, kurz nach 23 Uhr: Trotz der späten Stunde ist die Bahnhofshalle mit Reisenden und Schaulustigen gut gefüllt. Die meisten von ihnen stehen einfach nur da, erstarrt in einer Mischung aus Neugierde, Faszination und Schaudern. Einige versuchen, durch die schmalen Lücken zwischen den Sichtschutzwänden einen Blick auf das Geschehen der Anti-Terrorübung zu erhaschen. Smartphones werden gezückt, aber keine Chance: „Bitte gehen Sie weiter“, fordern Ordner und Polizisten, die entlang der Absperrungen aufgereiht stehen, die Kiebitze auf. Höflich, aber sehr bestimmt.

Knallkörper explodiert

Eine gute Stunde zuvor: Für einen kurzen Moment lüftet die Polizei den Schleier über ihrer Übung. Mehrere unterschiedliche fiktive Terror- und Anschlags­szenarien sollen bis 4 Uhr morgens durchgespielt werden. Bei der ersten dürfen die Medien fünf Minuten lang zuschauen. Um 22 Uhr zerreißt die Explosion eines Knallkörpers die Stille in dem geräumten Teil der Bahnhofshalle. Rauchschwaden vernebeln die Sicht, dann bricht innerhalb von Sekunden Chaos aus. Schüsse, Schreie, aus allen Richtungen kommen „Reisende“ gelaufen – zumeist junge Polizeianwärter in zivil, laut Drehbuch der Übung an dieser Stelle als „Panikmacher“ eingesetzt. Einigen von ihnen wurden zuvor erschreckend echt wirkende Verletzungen aufgeschminkt.

An der Großübung, die die Bremer Landespolizei gemeinsam mit der Bundespolizeidirektion Hannover durchführt, nehmen über 1200 Einsatzkräfte teil. Die komplexe Einsatzlage soll möglichst realitätsnah geprobt werden, insbesondere auch das Zusammenspiel der vielen Teilnehmer, erläutert Bremens Polizeipräsident Lutz Müller. "So können wir überprüfen, ob unsere Einsatzkonzepte funktionieren." Zudem bekämen gerade die zahlreich beteiligten jüngeren Polizisten dadurch Gelegenheit, eine Ausnahmesituation wie einen Terrorangriff greifbar und emotional zu erleben. Ein weiteres Ziel der Übung sei es, herauszufinden, "wo dabei die Grenzen der Belastbarkeit sind". Ein Aspekt, den kurz vor dem Start auch Martin Kuhlmann, Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover, den Teilnehmern mit auf den Weg gegeben hatte. „Das wird sehr anstrengend. Das wird uns in Grenzbereiche führen.“

In der Bahnhofshalle geben insbesondere die Panikmacher alles. Verzweifelt auf der Suche nach Schutz, flüchten sie vor den Terroristen, die mit Maschinenpistolen vorrücken. Eines der Opfer versucht, hinter den Fahrkartenautomaten zu kriechen, mehrere andere liegen regungslos am Boden. Immer wieder fallen Schüsse. Wer hier gerade auf wen schießt, ist nicht auszumachen, von außen betrachtet ist das Ganze ein einziges lärmendes Inferno. Auch einer der Attentäter geht – offenbar von einer Polizeikugel getroffen – zu Boden. Kurz darauf wird ein anderer weiter hinten von zwei Polizisten abgeführt. Und dann ist der Spuk auch schon vorbei.

Knappe fünf Minuten sind zwischen Explosion und dem Abführen des Terroristen vergangen. Mit der Realität eines echten Terrorangriffs hat das natürlich wenig zu tun, aber realitätsnah dürfte es dann schon gewesen sein. Und ganz sicher nicht einfach für die Teilnehmer. Das Ganze sei schon sehr belastend gewesen, erzählt hinterher Lür Neske, einer der Bremer Landespolizisten, die in der Bahnhofshalle im Einsatz waren. "Man weiß nicht, was genau los ist, die Leute laufen schreiend auf einen zu, es wird einem schnell unglaublich warm unter der schweren Ausrüstung..." Wie er denn vorgegangen sei, wird der junge Polizist gefragt. "Na ja, was man bei einer Terrorlage eben so macht: Täter ausfindig machen und ihn kampfunfähig machen." Was ziemlich dicht dran ist an der leicht pathetischen Überschrift, die die Polizeiführung der Übung gab: "Stoppt das Töten, rettet Leben!"

Eine weitere Stunde vorher, die Vorbereitungen: Im Schminkzelt erhalten die Mitglieder der Paniktruppe für ihren Einsatz verblüffend echt aussehenden Wunden. "Wir schminken Verletzungen, die typisch für das anstehende Szenario sind, also Spreng-, Schuss und Splitterverletzungen", erklärt Wolfgang Landau, Leiter der Reservisten AG Sanitätsdienst Nord, die für das Schminken der Polizisten verantwortlich zeichnete.

Die Stimmung in diesem Zelt ist gelöst, das Schminken geht mit zahlreichen Scherzen und lockeren Sprüchen einher. Vergleichsweise ernst geht es da im nächsten Zelt zu, der mobilen Waffenkammer. Hier werden die scharfen Dienstwaffen der Teilnehmer entgegengenommen, entladen und dann bis nach der Übung aufbewahrt. Im gesamten Bereich der Übung darf keine scharfe Schusswaffe unterwegs sein, sagt Holger Bruns von der Polizeidirektion Hannover, der die Waffenkammer leitet. Stattdessen erhalten die Polizisten Übungswaffen, die mit Druckluft und Farbkugeln funktionieren oder Maschinenpistolen mit Platzpatronen.

Hier in der mobilen Waffenkammer, zwischen Maschinenpistolen, Munition und schweren Schutzwesten, ist zu spüren, was eigentlich hinter der Übung steht. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) wird es später so zusammenfassen: "Wir haben in Berlin erlebt, wie nahe der Terror auch bei uns ist." Man wisse von den Anschlägen in vielen Städten Europas, dass die Terroristen in der Lage sind, "eine blutige Spur der Verwüstung zu ziehen." Dafür gelte es, vorbereitet zu sein. "Deshalb üben wir hier."

Dies anschließend aber komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit, abgeschirmt durch 650 Meter Absperrzaun. Um was es in den weiteren Übungseinheiten bis in den frühen Morgen gehen wird, bleibt aus einsatztaktischen Gründen geheim. Ebenso wie die konkreten Ergebnisse der Übung. "Die Sicherheitspartner sind sich einig, dass wichtige Erkenntnisse gewonnen wurden, um die Abläufe weiter zu optimieren", heißt es stattdessen am Morgen danach in einer gemeinsamen Mitteilung von Bundes- und Landespolizei.