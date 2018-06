Die Bismarckstraße ist stadteinwärts gesperrt. (Christina Kuhaupt)

Für einige Autofahrer war es am Montagmorgen eine Überraschung: Auf der Bismarckstraße ist stadteinwärts jetzt an der Ecke zur Graf-Moltke-Straße Schluss. Nur noch Radfahrer dürfen weiter geradeaus fahren. Der Grund für die Sperrung, die voraussichtlich bis zum 28. Juli dauern wird, ist eine neue Baustelle an der Kreuzung mit der Schwachhauser Heerstraße. Dort soll in den nächsten Tagen und Wochen das Leitsystem für Blinde und sehbehinderte Menschen an den Fußgängerüberwegen auf den neuesten Stand gebracht werden. Außerdem wird in der Bismarckstraße etwa auf Höhe der Herderstraße eine neue Querungshilfe für Fußgänger gebaut. Weil die Bismarckstraße zu den wichtigen Bremer Achsen für den Berufsverkehr zählt, wurden die Arbeiten in die voraussichtlich verkehrsärmeren Sommerferien gelegt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Stadtauswärts gilt die Sperrung nicht.