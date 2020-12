Süßes und Herzhaftes aber keinen Alkohol soll es an den Buden am Bahnhof geben (Symbolbild). (Philipp Schulze)

Einen richtigen Weihnachtsmarkt wird es nicht geben, aber immerhin hat das Ordnungsamt am Montag einen kleinen Ersatz zugelassen: Ab Donnerstag werden bis zu 20 Weihnachtsbuden in der Innenstadt erlaubt. Wie berichtet, sollen die an der Südseite des Bahnhofs, auf dem Marktplatz, am Liebfrauenkirchhof und auf dem Domshof stehen.

Zum Sortiment werden dann Mandeltüten, Crêpes oder Brezeln gehören, auch Bratwurst, Steak und Kartoffelpuffer gibt es. Nicht im Programm sind Fahrgeschäfte und Stände, an denen Alkohol ausgeschenkt wird. Die Buden bleiben bis zum 23. Dezember geöffnet.