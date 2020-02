Sprecherin der Bildungsbehörde Annette Kemp ist bislang kein Fall von Vollverschleierung von Schülerinnen in Bremen bekannt. (imago images/Hollandse Hoogte)

Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) will nun möglicherweise ein Verbot der Vollverschleierung an Schulen im Gesetz verankern. Aktueller Hintergrund ist, dass eine 16-jährige Berufsschülerin in der Schule einen Nikab trug, einen schwarzen Schleier, der das Gesicht verdeckt und nur einen schmalen Sehschlitz hat. Die Schule verbietet das Tragen eines Nikabs, die Schülerin klagte gegen das Verbot. Ein Hamburger Verwaltungsgericht gab ihr nun Recht. Die Hamburger Schulbehörde will jetzt prüfen, ob man das Verbot im Gesetz verankert.

Die in der Hansestadt mitregierenden Grünen hatten allerdings zuletzt Probleme mit einem Verbot der Vollverschleierung und blockierten eine solche Maßnahme zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Daran regt sich nun auch innerparteiliche Kritik: Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir sagte der „Bild“ mit Blick auf den Hamburger Fall: „Auch wenn es nur um einen Fall geht, sind Burka oder Nikab etwas ganz anderes als etwa ein Kopftuch.“ Auch Hamburgs Bildungssenator betonte, dass ein Kopftuch im Unterricht oder ein Burkini beim Schwimmen in Hamburger Schulen kein Problem darstelle, doch ein Nikab behindere die offene Kommunikation im Unterricht.

In Bremen ist der Umgang mit einem Nikab bei Schülerinnen für die Schulen offenbar noch kein Thema: „Bisher gab und gibt es keinen uns bekannten Fall von Vollverschleierung von Schülerinnen in der Stadt Bremen“, sagt Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde. „Wir reden – wie in diesem Fall üblich – von etwas, was nicht stattfindet.“

Das Bildungsressort stellt aber klar, dass es Burka und Nikab in der Schule für fehl am Platz hält: Eine Verhüllung des Körpers einschließlich des Gesichts „behindert eine offene Kommunikation im Unterricht massiv und ist daher mit dem Unterricht an einer staatlichen Schule nicht vereinbar“, so die Sprecherin. Die Schulen seien allerdings in der Frage der Vollverschleierung ebenso wie beim Kopftuch autark. „Die Bekleidung muss aber mit dem Schulfrieden vereinbar sein“, sagt Kemp.

Ein Vollverschleierungsverbot ist in Bremen nicht im Schulgesetz verankert. Kemp verweist darauf, ein generelles Kopftuchverbot könne in die Grundrechte der Schülerinnen und Eltern eingreifen: bei Schülerinnen in das Recht auf Religionsfreiheit und das Persönlichkeitsrecht und bei Eltern in das Recht auf Erziehung.