"Die Online-Wache hat sich bewährt", sagt Polizeisprecher Nils Matthiesen. (Kuhaupt)

Am 20. März 2017 eröffnete die Bremer Polizei ihre Online-Wache. Insgesamt sind seither 6017 Anzeigen eingegangen. Davon entfiel mit 5013 das Gros auf Fahrraddiebstähle. Sachbeschädigungen wurden auf diesem Wege im gleichen Zeitraum 964-mal angezeigt, wovon 117 Fälle auf Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen entfielen, die erst seit 2019 online gemeldet werden können. Ebenfalls erst seit 2019 ist es möglich, den Diebstahl von Ausweispapieren über die Online-Wache anzuzeigen.

Die Resonanz in diesem Bereich blieb bislang aber überschaubar. 40 Onlineanzeigen zu gestohlenen Ausweisen stehen zu Buche. „Wir sind mit diesen Zahlen zufrieden, sie übertreffen in den ersten beiden Deliktfeldern die ursprünglichen Prognosen“, erklärt hierzu Nils Matthiesen, Pressesprecher der Bremer Polizei. Die geringe Zahl der Anzeigen beim Ausweisdiebstahl erklärt er mit „aus formellen Gründen recht hohen Voraussetzungen“. Zudem sei dieses Deliktfeld in einfacher Sprache nur schwer zu vermitteln. „Hier wird aber noch nachgebessert.“

Mehr zum Thema Straftaten vom PC aus anzeigen Praxistest: So funktioniert die Onlineanzeige der Bremer Polizei Bremens Bürger können bestimmte Straftaten von Zuhause aus am PC anzeigen. Doch wie bequem ist das ... mehr »

Hat ein Bürger online Anzeige erstattet, erhält er zunächst eine Bestätigungsmail mit einer fortlaufenden Kontrollnummer, erläutert Matthiesen. Nach der Erfassung der Anzeige durch den Sachbearbeiter im Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei erhält der Bürger eine weitere Mail, diesmal mit einer für Versicherungen wichtigen Vorgangsnummer. „Danach geht die Anzeige zur Staatsanwaltschaft, die dann erneut Kontakt mit dem Bürger über den Fortgang beziehungsweise Ausgang des Verfahrens aufnimmt.“

Fehlerhaft ausgefüllten Online-Anzeigen werden laut Polizeisprecher korrigiert, soweit dies „ohne erheblichen Aufwand“ möglich ist. Bei nicht online-fähigen Delikten werden die Anzeigen zumeist nicht bearbeitet. „In diesen Fällen wird Kontakt mit dem Bürger aufgenommen.“

Mehr zum Thema Anzeige im Internet Bremen führt Online-Wache ein Fahrraddiebstähle und Sachbeschädigungen können künftig elektronisch angezeigt werden. Das ... mehr »

Welchen Anteil die Online-Anzeigen in den vier Deliktbereichen am Gesamtaufkommen der Anzeigen haben, kann die Polizei nicht beziffern. Bei den Fahrraddiebstählen dürfte – grob geschätzt – inzwischen jede dritte Anzeige online erstattet werden. Auswirkung auf die Gesamtzahl der Anzeigen habe man nicht feststellen können, so Matthiesen, der ein positives Fazit zur Online-Wache zieht. „Sie hat sich bewährt. Die Arbeitsprozesse laufen stabil, die Bürger haben häufiger als prognostiziert davon Gebrauch gemacht.“

Die Bremer Polizei plant daher, die Online-Wache auszubauen. Angedacht ist demnach unter anderem, weitere Straftaten rund um das Kfz sowie Online-Betrügereien mit in den Deliktskatalog aufzunehmen.