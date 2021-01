Soll kritisch beleuchtet werden: das Bremer Bismarck-Denkmal. (Frank Thomas Koch)

Eine zentrale Gedenkstätte in Berlin oder Bremen als ehemalige Stadt der Kolonien: Das fordern die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und Linke in einem gemeinsamen Antrag zur Fortsetzung und Intensivierung des Erinnerungskonzepts Kolonialismus. Insgesamt elf Punkte umfasst die Beschlussempfehlung für die Sitzung der Stadtbürgerschaft an diesem Dienstag. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Zukunft des Bismarck-Denkmals. Nach dem Willen der Antragsteller soll der Senat unter maßgeblicher Beteiligung von Betroffenen einen Weg aufzeigen, wie mit dem Denkmal „weiter umgegangen werden soll“. Bei der Identifizierung und Umbenennung von Straßen mit kolonialem Bezug soll geprüft werden, ob es Hilfen bei den Kosten einer Adressänderung geben kann. Die jährliche Gedenkfeier am 11. August wollen die Antragsteller als zen­trale Gedenkveranstaltung durch eine Schirmherrschaft des Bürgermeisters stärken. In den Schulen soll der deutsche und europäische Kolonialismus stärker verankert und dabei vor allem die Rolle Bremens berücksichtigt werden.