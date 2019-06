WESER-KURIER-Karikaturist Til Mette. (Frank Thomas Koch)

Mit seinem ganz eigenen Blick auf die Verfassung, die am 23. Mai ihren 70. Geburtstag feierte, und die Lage im politischen Bremen bestreitet Til Mette eine eigene Ausstellung in der Bremischen Bürgerschaft. Seine 40 Cartoons und Karikaturen hat der Zeichner mit dem scharfen Strich am Dienstagabend im Festsaal eröffnet. Die ­exklusive Auswahl an Bildern gibt es immer von montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Zum Abschluss am 30. Juni, an dem auch Tag der offenen Tür in der Bürgerschaft ist, kommt Til Mette zu einer Signierstunde.

Die aufrüttelnden, nachdenklichen, lustigen und auch äußerst bissigen Werke des ­WESER-KURIER-Karikaturisten bilden die letzte Ausstellung, bevor das Parlamentsgebäude für anderthalb Jahre geschlossen und saniert wird. Unter anderem wird im Haus der Bürgerschaft der Brandschutz erneuert sowie die Technik digitalisiert. Die geplanten Kosten liegen derzeit bei zehn Millionen Euro. Für die Dauer der Arbeiten werden die Plenarsitzungen im Rathaus stattfinden.