Geschäftsführer Ivan Cikoja und Servicekraft Irina Langer in der „Ziege“. (Walter Gerbracht)

Mit einem der schönsten Panoramen Bremens, zumindest in der Innenstadt, wartet die „Ziege“, Vor dem Steintor 56, auf. Der Blick schweift von der ersten Etage aus durch das große Panoramafenster bis hin zum Sielwall. Auf der Straßenseite direkt gegenüber der „Ziege“ liegt die Helenenstraße und so lässt sich, ob man will oder nicht, auch beobachten, wie die Damen der Nacht, ähnlich wie im Pariser Montmartre, nur mit einem Morgenmantel und Hausschuhen bekleidet, vom Imbiss um die Ecke ihr Mittagessen holen.

Ein Hauch von Paris verströmt auch das Interieur des Lokals, das erst vor kurzem eröffnet wurde und das kein klassisches Speiserestaurant ist, sondern Café, Bar und Bistro in einem. Die tiefgrüne Farbe der Wände im Parterre hebt die Wirkung der tropfenförmigen Jugendstillampen und der goldgerahmten Spiegel hervor, die Hausherr Hrovje Stipic eigens in einer Manufaktur hat anfertigen lassen.

Die Wände zieren zudem historische Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Viertel, die Stipic aus dem Staatsarchiv hat. Das Erdgeschoss wird von der Bar dominiert, neben den alkoholischen Klassikern werden hier zur Cocktailstunde viele verschiedene Variationen von „Aperol Spritz“ angeboten, beispielsweise mit Maracuja- oder Rhabarbersaft.

Hrovje Stipic, der Bremer Jung mit den kroatischen Wurzeln, der im Viertel aufgewachsen ist, hat sich mit der „Ziege“ als Gastronom mit innenarchitektonischen Fähigkeiten einen Traum erfüllt und eigens für den Panoramablick von der Galerie Stahlträger in das Lokal einziehen lassen. In der „Ziege“ gibt es keinen klassischen Mittagstisch. Dafür kann man hier von 9 bis 16 Uhr von einer opulenten Karte frühstücken, sehr empfehlenswert ist beispielsweise das schwedische Frühstück mit Lachs und verschiedenen Käsesorten.

Typisch für ein Bistro ist die große Karte mit verschiedenen Flammkuchen-Sorten, Pasta-Gerichten und Ofenkartoffeln. Sehr lecker: Die Pasta-Variation „Ziege“ für 8,90 Euro. Auf einem großen Teller Tagliarini, die schön bissfest gegart sind und durch die Mischung von Feigen und Ziegenkäse ein apartes süß-würziges Aroma haben, thront ein Berg frischer Rucola. Den gleichen Ziegenbelag gibt es auch auf knusprigem Flammkuchen für 7,90 Euro. Freunde der scharfen Pasta-Variante kommen bei den Tagliarini Aglio/Olio/Peroncino für 8,90 Euro voll auf ihre Kosten.

„Ziege“, Vor dem Steintor 56, Café Bar Bistro, Telefon 79 46 99 66. Geöffnet Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr, Freitag und Sonnabend von 9 Uhr bis Mitternacht. Getränkepreise: Cappuccino 2,10 Euro, Tasse Kaffee 1,80 Euro, Wasser (0,25 l) 2,10 Euro, Wein (0,2 l) ab 4,20 Euro, Bier (0,25 l) ab 2,90 Euro.