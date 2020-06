"Platz da, ihr Vollpfosten“, brüllt der eine. „Bleib locker“, die anderen. Zwei Fahrräder, ein Auto, dazu wütende Blicke und Beschimpfungen. Keine Seltenheit im Straßenverkehr. Eine neue Kampagne bringt zehn solcher Aufreger-Situationen auf Postkarten, Plakate und ins Internet – Beleidigungen inklusive. Es soll ein Appell sein, mehr Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen. „Wir haben bewusst Schimpfwörter gewählt, die so und noch viel krasser auch im täglichen Miteinander im Straßenverkehr fallen“, sagt Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne). „Das erzeugt eine Grundaggressivität, die der Verkehrssicherheit komplett entgegensteht. Dem wollen wir entgegenwirken und den mitunter etwas überreagierenden Menschen einen Spiegel vorenthalten.“

„Auch wenn du Recht hast #fahrrunter“ ist eine gemeinsame Initiative von ADFC Bremen, ADAC Weser-Ems sowie der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Auf zehn Großflächenplakaten, 100 City-Light-Postern und 100 Stromkästen präsentiert die Kampagne in den kommenden Tagen ihre Motive. Hinzu kommen 80 000 Postkarten, Info-Hefte, Anzeigen sowie Beiträge in den sozialen Medien.

Zehn Situationen aus dem Straßenverkehr, mal ist der Radfahrer im Recht, mal der Autofahrer – und beide regen sich auf. So geht es in einem Konflikt um zu geringen Abstand, in einem anderen um fehlendes Licht. Die entsprechende Erklärung aus der Straßenverkehrsordnung gibt es auch. Bonnie Fenton, Vorstandsvorsitzende des ADFC Bremen: „Im täglichen Verkehr sind Konflikte zwischen Auto und Rad besonders häufig zu beobachten. Wenn wir alle ein gutes Stück runterfahren und nicht gleich ausrasten, gewinnen alle.“

2017 hat der ADAC in einer Studie die Zufriedenheit von Fußgängern, Rad- und Autofahrern in 15 deutschen Städten erfasst, darunter auch in Bremen. Das Ergebnis: Das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer gehört zu den Faktoren, die für den größten Unmut sorgen. Die Senatorin betont, dass die Situation in Bremen nicht angespannter sei als woanders, es aber viele Radfahrer in der Stadt gebe. „Mehr als ein Viertel aller Bremer nutzen das Fahrrad als Hauptverkehrsmittel.“ Besonders während Corona, wenn Menschen aufs Rad wechselten, werde deutlich, dass die Stadt mehr Platz für Radfahrer schaffen und Verkehrsteilnehmer räumlich trennen müsse. Als Beispiel nennt Schaefer die sogenannten „Protected Bike Lanes“, geschützte Radwege.

„Nur die wenigsten Menschen bewegen sich ausschließlich mit dem Auto oder dem Fahrrad. Die allermeisten von uns nutzen beide Verkehrsmittel und sind außerdem zu Fuß unterwegs“, sagt der Vorsitzende des ADAC Weser-Ems, Thomas Burkhardt. „So gesehen bedeutet Verständnis für andere immer auch Verständnis für eine Rolle, in der wir uns selbst immer wieder einmal bewegen.“ Dafür soll die Kampagne sorgen. Burkhardt: „Wir werden damit keine Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung erreichen, aber hoffentlich mehr Gelassenheit. Wir sind auf die Nachsicht der anderen angewiesen.“