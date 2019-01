„Es ging mir nicht um alles oder nichts. Ich wäre auch mit Teilantworten zufrieden gewesen, auf deren Grundlage man weiter hätte nachforschen können, zum Beispiel in der Innendeputation“, sagte Jan Timke. (Carmen Jaspersen/dpa)

Hat der Senat erneut gegen seine Pflicht verstoßen, die Anfragen von Abgeordneten nach bestem Wissen und so erschöpfend wie möglich zu beantworten? Vor zwei Jahren hatte der Staatsgerichtshof – das Verfassungsgericht des kleinsten Bundeslandes – der Regierung schon einmal ein solches Fehlverhalten attestiert. Seit Freitag verhandeln die Richter über einen ähnlichen Fall. Heute wie damals sind es die Bürger in Wut (BIW), die sich vom höchsten Gericht eine Rüge für die Informationspraxis der Landesregierung erhoffen. Ein Urteil ist für den 26. Februar angekündigt.

Konkret geht es diesmal um eine Antwort des Senats auf eine Anfrage der BIW-Parlamentarier Jan Timke, Piet Leidreiter und Klaus Remkes zu einem innenpolitischen Thema. Im Mai 2018 hatten sie sich anlässlich der ­Fragestunde der Bürgerschaft nach mutmaßlichen Übergriffen auf politische oder behördliche Funktionsträger in deren privatem ­Umfeld erkundigt.

Mehr zum Thema Streit um Informationsrechte der Abgeordneten Bürger in Wut ziehen Bremer Senat vor den Staatsgerichtshof Wie ausführlich und fundiert muss der Bremer Senat auf Anfragen von Abgeordneten antworten? Über ... mehr »

Die Frage zielte darauf ab, wie oft so etwas nach Erkenntnissen der Innenbehörde zwischen 2014 und 2017 vor­gekommen sei. In der Bürgerschaftssitzung am 21. Juni gab die Landesregierung eine denkbar knappe Antwort. „Eine technische Erfassung der in der Fragestellung beschriebenen Vorgänge wird seitens der Ermittlungsbehörden nicht vorgenommen“, hieß es in der schriftlichen Fassung. Alle Strafanzeigen aus dem genannten Zeitraum einzeln auszuwerten sei „mit einem vertretbaren Aufwand nicht möglich“.

Mit diesem dürren Bescheid wollten sich die Bürger in Wut nicht abspeisen lassen, sie zogen erneut vor den Staatsgerichtshof. In der mündlichen Verhandlung bestand am Freitag zwar Einigkeit darüber, dass die Auskunftsrechte von Abgeordneten nicht unbeschränkt seien. Als limitierende Faktoren nannte Präsidentin Ilsemarie Meyer das Staatswohl, die Rechte Dritter und die Zumutbarkeit für die auskunftgebende Stelle. Aber was ist grundsätzlich zumutbar und wie lagen die Dinge im konkreten Fall?

"Es ging mir nicht um alles oder nichts"

Der Rechtsvertreter des Senats, der frühere Justizstaatsrat Matthias Stauch, vertrat die Ansicht, dass die erbetenen Informationen innerhalb der drei Wochen, die zur Verfügung standen, bei vertretbarem Aufwand nicht zu beschaffen gewesen seien. Das polizeiliche Computersystem ermögliche keine Abfrage nach Suchkriterien wie „Übergriffe auf Funktionsträger“. Alternativ hätte man 70 000 Strafanzeigen aus dem Zeitraum zwischen 2014 und 2017 durchackern müssen – kein gangbarer Weg, wie Stauch argumentierte.

Der Abgeordnete Timke und BIW-Anwalt Andreas Reich hielten dem entgegen, dass Teilantworten auch auf anderem Wege zu beschaffen gewesen seien, etwa durch Erkundigungen bei der Staatsschutzabteilung der Polizei oder bei einzelnen Behördenleitungen. Auch auf solches „nicht aktenkundiges Wissen“ hätte sich der Senat in seinem Bemühen um eine halbwegs aussagekräftige Antwort stützen können, so der Standpunkt der Klägerseite. Das sei aber nicht erfolgt. „Es ging mir nicht um alles oder nichts. Ich wäre auch mit Teilantworten zufrieden gewesen, auf deren Grundlage man weiter hätte nachforschen können, zum Beispiel in der Innendeputation“, sagte Jan Timke.

Mehr zum Thema Klage der BIW Streit über Informationsrechte der Abgeordneten vor Staatsgerichtshof Der Streit über die Informationsrechte von Landtagsabgeordneten wird am Freitag vor dem Bremer ... mehr »

Er nannte den Richtern ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, bei dem sich der Senat deutlich engagierter um die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage bemüht hatte. Er bezog sich auf ein Auskunftsersuchen der Linken zur Zahl von Suiziden bei Flüchtlingen. Auch hierzu gab es kein statistisches Material aus Polizeidatenbanken, doch in diesem Fall hatte sich die Regierung erfolgreich angestrengt, aus anderen behördlichen Informationsquellen ein Bild zu gewinnen.

Der Staatsgerichtshof gab am Freitag noch keine handfesten Hinweise, wie er in der Angelegenheit zu entscheiden gedenkt. Einzelne Anmerkungen der Präsidentin und ihrer Beisitzer ließen aber zumindest den Schluss zu, dass das Gericht die Klage der Bürger in Wut sehr ernst nimmt. So machte Ilsemarie Meyer den Senatsvertreter auf ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Auskunftsrechten von Abgeordneten aufmerksam. Karlsruhe habe der Exekutive ausdrücklich aufgegeben, parlamentarische Anfragen „fragestellerfreundlich auszulegen“ – also stets nach Wegen zu suchen, wie dem Kern des Informationsbegehrens entsprochen werden kann.