Werder Bremen gegen Hamburger SV - ein Fußballspiel mit Folgen. Polizisten stehen vor Spielbeginn vor dem Weserstadion. Für den Einsatz hatte Bremen einen Gebührenbescheid an die Deutsche Fußball Liga geschickt. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Die Bürger in Wut (BIW) unterstützen die Forderung von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), einen Solidarfonds zur Finanzierung der Kosten von Polizeieinsätzen bei Hochrisikospielen auf Ebene der Deutschen Fußball Liga (DFL) einzurichten. „Solche Einsätze sind nicht nur bei Hochrisikospielen der ersten und zweiten Bundesliga, sondern mitunter auch in den unteren Spielklassen bis hin zur Amateurliga erforderlich“, sagt Jan Timke, Bürgerschaftsabgeordneter und innenpolitischer Sprecher der BIW. Zumindest die Amateurvereine seien aber finanziell nicht in der Lage, für Polizeieinsätze zu bezahlen. Deshalb müssten Profivereine, die viele ihrer Nachwuchsspieler aus den unteren Ligen rekrutierten, einen höheren Beitrag leisten. „So geht Solidarität“, meint Timke.

Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig hatte Ende März geurteilt, dass eine Beteiligung des Veranstalters von Bundesligaspielen an zusätzlichen Polizeikosten zulässig sei. Auslöser des Streits war ein Gebührenbescheid des Landes Bremen über rund 400 000 Euro für den Polizeieinsatz beim Nordderby Werder gegen HSV im Jahr 2015.