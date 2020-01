Das Großmarktgelände wird als möglicher Standort für einen Supermarkt in der Überseestadt gehandelt. (Roland Scheitz)

Schöne Architektur ist gerne gesehen, gerade in der Bremer Überseestadt, wo es bisher zu wenig davon gibt. Wenn sich die Planer deshalb besonders ins Zeug legen, kann man das nur begrüßen. Selbst Profanbauten wie ein Supermarkt dürfen ruhig näher betrachtet werden. Das sollte aber nicht als Erklärung herhalten, warum die Menschen im alten Hafen so lange auf die versprochene Nahversorgung warten müssen. Bizarr, wie viele Konzepte, Studien und Verhandlungen dafür bisher benötigt wurden. Am Ende werden bis zur Fertigstellung acht Jahre ins Land gegangen sein – für einen Supermarkt.

Tagsüber bevölkern annähernd 20 000 Menschen den neuen Ortsteil von Walle. Sie sind beim Einkaufen auf einen Aldi und ein paar Bäckereien angewiesen. Das ist kein Zustand, weshalb die Stadt richtig handelt, wenn sie nun erst einmal einen provisorischen Supermarkt einrichten lässt.

Die Frage ist, warum in Bremen vieles so lange dauert. Einen ähnlichen Fall wie in der Überseestadt gibt es in Vegesack, dort wird seit elf Jahren um einen Supermarkt gerungen. Einfach mal machen, möchte man den Verantwortlichen zurufen – Mauern tragen, Bedenken nicht immer.