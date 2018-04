Die Opposition in der Bremischen Bürgerschaft hat am Mittwochvormittag zum ersten Mal in der laufenden Legislaturperiode einen Antrag gegen die Stimmen von Rot-Grün durch bekommen. (Carmen Jaspersen)

Es ist eine Blamage für die Bremer Regierungskoalition: Die Opposition hat am Mittwochvormittag zum ersten Mal in der laufenden Legislaturperiode der Bremischen Bürgerschaft einen Antrag gegen die Stimmen von Rot-Grün durchbekommen. Weil nicht alle Abgeordneten der SPD- und der Grünen-Fraktion während der Sitzung des Landtages im Plenarsaal waren, schaffte es die CDU mit Stimmen der FDP, Linken und weiteren Oppositionsparteien den Antrag "Jedes Kind muss Schwimmen lernen" gegen den Willen der Regierung zu beschließen.

Das Bürgerschaftspräsidium um Präsident Christian Weber (SPD) zählte die Stimmen auf Aufforderung der CDU mehrfach durch. Dann gab Weber bekannt: "Der Antrag ist mit 40:39 Stimmen beschlossen." In den Reihen der Opposition brandete Jubel und lauter Applaus auf. Es ist ein Novum.

Jubel bei der CDU

Die Mehrheitsverhältnisse in der Bürgerschaft sind eigentlich klar: Rot-Grün hat dort eine knappe Stimmenmehrheit. Doch an diesem Mittwochvormittag hatten die beiden Fraktionen ganz offensichtlich nicht aufgepasst. Vor allem bei den Sozialdemokraten waren ein paar Sitze frei geblieben. Unterdessen hatten die Oppositionsvertreter alle Abgeordneten zur Abstimmung zusammengetrommelt. Als Frank Imhoff (CDU), Sükrü Senkal (SPD) und Christian Weber, die das Bürgerschaftspräsiduium bildeten, durchgezählt hatten, gab es vor allem bei der CDU kein Halten mehr. "Solche euphorischen Ausbrüche bin ich ja gar nicht mehr gewohnt", sagte Weber.

Am meisten freute sich Antragssteller Marco Lübke. Der sportpolitische Sprecher der CDU-Fraktion forderte mit seinem Antrag unter anderem eine feste Integration der Schwimmausbildung in Kitas, mehr Aus- und Weiterbildungen von Schwimmlehrern und eine Ausweisung der Schwimmfähigkeit der Schüler in den Zeugnissen. "Nein, das habe ich selbst noch nicht erlebt", sagte Lübke. Auch sein CDU-Kollege Jens Eckhoff konnte sich nicht an solch einen Fall erinnern.

Ein ähnlicher Antrag der Koalition mit dem Titel "Für mehr sichere Schwimmerinnen und Schwimmer im Lande Bremen" bekam dann ebenfalls die Zustimmung, weil neben SPD und Grünen auch die FDP dafür stimmte. Jetzt gibt es auf jeden Fall zwei ähnliche Anträge zum Thema Schwimmen, die umgesetzt werden müssen. Wie das passiert, ist noch unklar und wird beraten.