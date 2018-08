Deutlich sichtbar sind die Blaualgen am Werdersee am linken Ufer unterhalb der Wilhelm-Kaisen-Brücke. (Anneke Wortmann)

Wer am Mittwoch auf der Webseite des Bremer Umweltsenators nach der Wasserqualität der Badeseen schaut, der findet für den Werdersee keine Warnhinweise. Der See sei zum Baden freigegeben. Und das, obwohl es derzeit Blaualgen in der Kleinen Weser gibt. Wer von der Wilhelm-Kaisen-Brücke aus am Ufer entlanggeht, sieht sie deutlich in grünen Schlieren an der Wasseroberfläche. Auf Nachfrage bestätigt Markus Kaschubski vom Gesundheitsamt Bremen, dass es sich um Blaualgen handelt. Diese sind giftig und können Durchfall, Atemnot und Ausschlag hervorrufen.

Die Blaualgen sind an grünen Flocken im Wasser erkennbar. (Anneke Wortmann)

Am Mittwochvormittag zogen sich die Blaualgen von der Wilhelm-Kaisen-Brücke bis ungefähr auf Höhe der Piepe am Werdersee. Hier badet fast nie jemand - allerdings beginnt nur wenige Meter weiter, bei der Schwankhalle Bremen, der Bereich, in dem viele Menschen schwimmen gehen.

Eine Warnung für den Werdersee gebe es deshalb nicht, weil die Wasserqualität nur an der offiziellen Badestelle, dem Strand mit DLRG-Überwachung, überprüft werde, erklärt Kaschubski. Es werde regelmäßig gemessen, und derzeit gebe es dort keine Blaualgen. Das nächste Mal werde am Donnerstag eine Mitarbeiterin der Senators für Umwelt eine Probe nehmen.

Wenig einladend sieht das Wasser am Werdersee nun aus. (Anneke Wortmann)

An allen anderen Stellen des Werdersees kann aber natürlich auch gebadet werden, was die Bremer in diesen Tagen auch ausgiebig tun. Wer Abkühlung in der Kleinen Weser sucht, der sollte also die Augen offen halten nach Blaualgen und diese Bereiche meiden. Blaualgen sind Cyanobakterien, die giftige Stoffe bilden können. Das passiert vor allem bei längeren Hitzeperioden. Anzeichen sind eine grünliche Wasserfarbe, Schlieren oder Algenteppiche im Wasser.