Auch im Werdersee und im Grambker Sportparksee sind nun Blaualgen aufgetreten. (Julian Stratenschulte, dpa)

Im Werdersee können zurzeit Blaualgen auftreten, diese erkennen Sie an der grünlichen Trübung des Wassers und an grünlichen Schlieren auf dem Wasser, das ist zu hören bei der automatischen Ansage des Info-Telefons der Bremer Umweltbehörde zu Badeseen: "Da eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, wird empfohlen, in den Bereichen, in denen die Blaualgen massiv auftreten, nicht zu baden."

Im Sportparksee Grambke ist ein erhöhter PH-Wert gemessen worden. Außerdem treten zurzeit vermehrt Igelblaualgen auf, die als Kügelchen erkennbar sind“, so die Mitteilung der Umweltbehörde. Personen mit empfindlicher Haut oder empfindlichen Augen sollten in diesem See nicht baden.

Alle anderen Bremer Badegewässer sind zum Baden frei gegeben. Die Wassertemperatur in den Seen beträgt derzeit zwischen 23 und 27 Grad, am wärmsten ist der Waller Feldmarksee.

Zudem warnt die Behörde vorm Baden bei Gewitter, dann drohe Lebensgefahr. Bei den ersten Anzeichen eines Gewitters sollte man sofort das Wasser verlassen.

Niedersachsen hat bereits mehr als zehn Seen wegen Blaualgen für Badegäste gesperrt, darunter der Dümmer See in Diepholz und der Weichelsee in Rotenburg-Wümme.