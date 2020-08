Noch sind die Blaualgen in Sodenmattsee, Feldmarksee und Unisee mit dem bloßem Auge nur schwer erkennbar. (Archivbild) (Anneke Wortmann)

Im Huchtinger Sodenmattsee wurden sie schon vergangene Woche nachgewiesen, jetzt auch im Waller Feldmarksee: Blaualgen treten wieder in Bremer Badegewässern auf. Das teilt die Bremer Umweltbehörde in einer aktuellen Warnung mit. Auch für den Unisee warnte die Behörde bereits in der vergangenen Woche, dort könne es Blaualgen geben. Blaualgen sind – anders als der Name vermuten lässt – keine Algen, sondern kleine Bakterien, die Teil der Kleinstlebewesen im Wasser sind.

Wenn sich Blaualgen, die man auch als Cyranobakterien bezeichnen kann, stark vermehren, sind sie gesundheitsschädlich. Für Sodenmattsee, Feldmarksee und Unisee teilt die Behörde mit: Die Blaualgen seien zurzeit mit dem bloßem Auge nur schwer erkennbar. Sie könnten sich „in den nächsten Tagen deutlich vermehren und sind dann auch als kleine grünliche Flocken oder als Schlieren auf dem Wasser erkennbar.“ Insbesondere Personen mit empfindlicher Haut und empfindlichen Augen wird empfohlen, in diesen drei Seen nicht zu baden.

Eine besondere Risikogruppe sind der Behörde zufolge Kleinkinder im Krabbelalter, die im Uferbereich spielen. „Aufgrund ihres Spielverhaltens und durch häufigen Hand-Mund-Kontakt können sie unbeabsichtigt größere Mengen Sand und Wasser aufnehmen“, informiert das Ressort. Aber auch ältere Kinder könnten beim Toben größere Mengen Wasser schlucken.