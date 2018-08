Der Werdersee ist wieder zum Baden freigegeben. (Karsten Klama)

Alle Bremer Badegewässer sind derzeit zum Baden freigegeben. Die Wassertemperatur in den Seen beträgt zwischen 23 und 27 Grad, am wärmsten ist der Waller Feldmarksee.

Noch am Mittwoch traten im Werdersee Blaualgen auf, bei der Messung am Donnerstag konnten diese jedoch nicht mehr nachgewiesen werden.

Auch im Sportparksee Grambke war eine grünliche Trübung des Wassers am Mittwoch sichtbar, inzwischen ist jedoch lediglich noch der PH-Wert erhöht. Personen mit empfindlicher Haut oder empfindlichen Augen sollten in diesem See nicht baden, das rät die automatische Ansage des Info-Telefons der Bremer Umweltbehörde.

Die Umweltbehörde warnt zudem vorm Baden bei Gewitter, dann drohe Lebensgefahr. Bei den ersten Anzeichen eines Gewitters sollte man daher sofort das Wasser verlassen.

Niedersachsen hat bereits mehr als zehn Seen wegen Blaualgen für Badegäste gesperrt, darunter den Dümmer See in Diepholz und den Weichelsee in Rotenburg-Wümme. (ssu/var)

++ Dieser Artikel wurde um 13.06 Uhr aktualisiert. ++