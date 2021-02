Bremens gute Stube ein Jahr nach Kriegsende: Die Straßenbahn fährt schon wieder durch die Obernstraße, aber von vielen Häusern stehen nur noch die Fassaden. (Georg Schmidt)

Was für ein tolles Erlebnis! Für insgesamt sechs Jungen hatte der WESER-KURIER beim Seifenkistenrennen 1950 die Patenschaft übernommen und natürlich das Auto gesponsert. Nach mehreren strengen Vorprüfungen, in denen die vorschriftsmäßige Ausstattung unter die Lupe genommen wurde, konnte es nach der letzten Probefahrt dann losgehen: Ein Wahnsinnsspaß.

Auf die Plätze, fertig: Probefahrt vor dem Seifenkistenrennen 1950. (Georg Schmidt)

Die Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren eine Zeit des Aufbruchs. Das Titelbild dieses Artikels zeigt sinnbildlich, wie versucht wurde, rasch wieder eine Form von Normalität und Alltag herzustellen. Über den Marktplatz rattert schon 1946 wieder die Straßenbahn, es parken blitzende Automobile – und wären da nicht die zerbombten Fassaden, könnte man meinen, es sei nicht das Jahr nach der „Stunde Null“.

Besser gesichert: Laufen lernen mit Leine. (Inge Blankenburg)

Gutgelaunt ist die Kleine „an der Leine“, die sich nicht stört am Gängelband. Bis in die 1960er-Jahre Jahren war es übrigens durchaus üblich, kleine Kinder an die Leine zu nehmen – eine Art „Geschirr“ wurde dazu um Brust (und manchmal auch Bauch) geschnallt, und schon hatte der Bewegungsradius erwachsenengewollte Grenzen. Weder mit Gängeln noch mit Grenzen wollte die junge Nachkriegsgeneration zu tun haben. Cool sollte man aussehen – so wie die gelangweilt im Bahnhof wartenden jungen Männer.

Langeweile oder bloß cool? Impressionen im Hauptbahnhof. (MARIANNE MÜNZEBROCK)

Vieles geschah parallel in den Jahren nach Kriegsende. Schwere körperliche Arbeit wurde – vor allem in den Nachkriegsjahren – auch von vielen Frauen geleistet. Deren Alltag veränderte sich rasant; immer mehr Frauen erlernten einen Beruf, wollten nicht länger „nur“ Hausfrau – und vor allem gleichberechtigt sein. Das zeigt auch das Bild der jungen Inge Lührs, die vor ihrem Architekturstudium ein Maurerpraktikum absolvieren musste.

Für Inge Lührs kam vor dem Architekturstudium erst mal das Maurerpraktikum.. (Georg Schmidt)

Es war die Zeit des Übergangs und der Provisorien. Wie lange steht das denn noch, könnte man sich bei dem abgestützten in der Löningstraße fragen. Der Mieter wollte unbedingt in dem wackligen Gebäude bleiben und klagte sich dafür durch mehrere Instanzen; letztlich musste er aus dem einsturzgefährdeten Haus ausziehen.

Ganz ohne Nachbarn: Das Haus in der Löningstraße 34. (Otto Lohrisch-Achilles)

Neben den Aufräumarbeiten gab es in den Jahren aber auch Lebenslust! Die 184 Fotos zeigen die vielen Facetten dieser Jahre, und sie stammen zu einem großen Teil von Ihnen, den Leserinnen und Lesern des WESER-KURIER. Wie auch schon beim ersten Magazin aus diesem Zeitraum haben wir die interessanten und berührenden Bilddokumente in Kapiteln zusammengefasst: Zerstörung und Wiederaufbau, Kindheit und Jugend, Leben in der Stadt, Frauen im Wandel und Verkehr und Mobilität sind sie betitelt.

Titelbild Mein Bremen 5 (Weser-Kurier/Grafik)

