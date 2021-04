SPD-Landeschefin Sascha Aulepp gilt vielen in Partei als mögliche Anwärterin auf die Nachfolge von Bildungssenatorin Claudia Bogedan. (SPD Bremen)

Herdentorsteinweg 7 - für diese Adresse wird nach dem angekündigten Auszug von Claudia Bogedan eine neue Hausherrin gesucht. Dort steht der Schreibtisch der Bildungssenatorin. Doch wer nimmt dahinter Platz, wenn die gegenwärtige Amtsinhaberin zum Schuljahresende ihre Position räumt?

Bei der Personalauswahl sind mehrere Filter gesetzt. Theoretisch müsste die Spitzenposition in der Bildungsbehörde nicht automatisch wieder sozialdemokratisch besetzt werden, auch die grünen oder dunkelroten Koalitionspartner könnten zum Zuge kommen. Doch das würde ein größeres Revirement im Senat nach sich ziehen, denn es gilt, den Postenproporz zu wahren. Gegenwärtig gehören der Landesregierung vier Sozialdemokraten an, drei Grüne und zwei Linke. Nach einer größeren Umverteilung steht derzeit niemandem der Sinn.

Neben der Farbe spielt auch die Geschlechterfrage eine Rolle. Mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Innensenator Ulrich Mäurer sind aktuell zwei der vier sozialdemokratischen Senatsmitglieder Männer, zwei weitere Frauen (neben Claudia Bogedan noch die Chefin des Wissenschafts- und Häfenressorts, Claudia Schilling). In der Partei gilt diese Symmetrie inzwischen als unantastbar. Deshalb scheidet beispielsweise auch Fraktionschef Mustafa Güngör aus, ein profilierter Bildungspolitiker, der dieses Politikfeld viele Jahre für die SPD beackert hat.

Gesucht wird also eine weibliche, „senatorable“ Sozialdemokratin, die - und jetzt wird der dritte Filter wirksam - ein Eigengewächs sein soll. Auffallend oft war am Freitag von führenden Genossen zu hören, es werde eine „bremische“ Lösung gesucht. Also keine Seiteneinsteigerin aus einem anderen Bundesland, wie Claudia Bogedan es 2015 war.

Aulepp gilt als Favoritin

Das personelle Reservoir, aus dem sich schöpfen lässt, ist in erster Linie die sozialdemokratische Bürgerschaftsfraktion. Späht man dort durch die Reihen, dann ist die Gruppe der Anwärterinnen übersichtlich. Die bildungspolitische Sprecherin Gönül Bredehorst hat ihr Amt noch nicht lange inne, mit der Führung einer Großbehörde wie Bildung wird ihr Name nicht in Verbindung gebracht. Das nötige Kaliber und ausreichende politische Erfahrung werden in jedem Fall Bürgerschaftsvizepräsidentin Antje Grotheer und SPD-Landeschefin Sascha Aulepp zugesprochen.

Grotheer, die kurzzeitig schon einmal Präsidentin war, werden allerdings eher Ambitionen nachgesagt, dieses Amt erneut auszuüben, sollte die SPD bei der Landtagswahl 2023 die Stellung als stärkste Fraktion von der CDU zurückerobern. Bliebe also Sascha Aulepp. Ihr Betätigungsfeld war bisher die Rechtspolitik, viele führende Köpfe in Partei und Fraktion trauen ihr einen Sprung an die Spitze der Bildungsbehörde jedoch ohne Weiteres zu. Als Landesvorsitzende hätte sie bei der Bogedan-Nachfolge ohnehin ein Wörtchen mitzureden. Gut möglich, dass dieses Wörtchen eine Erklärung in eigener Sache wird. Eine Stellungnahme war von Aulepp nicht zu erhalten.