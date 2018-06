Wilm Koopmann (r.) chauffierte Bürgerschaftspräsident Christian Weber. (Christina Kuhaupt)

Treibstoff liegt in der Luft. Es riecht nach Diesel und Benzin. Die Fahrer lassen die Motoren immer wieder mit einem Pedaltritt aufheulen. Strahlend blauer Himmel und Sonne gibt es auf dem Marktplatz. Rund um den Roland und in den Seitenstraßen stehen 180 Fahrzeuge dicht an dicht. 450 Teilnehmer – das ist Rekord bei der 21. Auflage der Bremen Oldtimer Classics. Die Autorallye, die die Fahrer am Sonnabend über Oyten und Posthausen durch das Bremer Umland führt, ist zu einer regelrechten Traditionsveranstaltung geworden. Da blitzt der Chrom, da glänzen der Lack und die Felgen. In diesem Jahr gibt es zudem eine Besonderheit: Der Dienstwagen von Bremens Nachkriegs-Bürgermeister Wilhelm Kaisen ist mit am Start. Und nicht nur das.

Kurz bevor der 56 Jahre alte Mercedes 220 S mit der Startnummer 128 die kleine Rampe vor der Bremischen Bürgerschaft hinauf fährt, hält Fahrer Wilm Koopmann den Wagen an. Der Chef der Firma Koopmann Jindelt (Heizöl-Handel und Spedition) steigt aus und begrüßt Bürgerschaftspräsident Christian Weber. Beide haben historische Dinge dabei und stellen eine geschichtsträchtige Szene nach. Koopmann trägt eine original Chauffeur-Mütze aus dem Rathaus und nimmt Weber eine Aktentasche aus der Hand, um sie auf die Rückbank zu legen. Dann hält er dem Präsidenten die Tür auf, lässt ihn einsteigen und geht wieder um das Auto herum. Ein Bild, das es auch von Wilhelm Kaisen gibt, der direkt nach dem Krieg für ein paar Monate Bürgerschaftspräsident und Bürgermeister war, wie Christian Weber berichtet.

Kaufmann Koopmann hatte die Idee zu dieser Szenerie. Er hat mit einigen Bekannten den Kaisen-Mercedes gekauft und im Schuppen 1 aufgemöbelt, nachdem ihn jemand bei einem Detmolder Händler entdeckt hatte. Mittlerweile steht der Wagen im Focke-Museum. Koopmann selbst nimmt seit 25 Jahren eigentlich mit einem eigenen Fahrzeug an der Oldtimer Rallye teil. Den Wagen von Kaisen fährt er, weil sich sonst niemand getraut habe, mit einer Lenkradschaltung das Fahrzeug zu führen. "Ich bin mit so einer Schaltung groß geworden", sagt Koopmann.

"Es ist eine Sensation, dass dieser Wagen wiedergefunden wurde", sagt Weber, der selbst keinen Oldtimer besitzt. "Ich habe bis in die 80er Jahre bestimmt 27 Jahre lang einen Käfer gefahren", erzählt Weber kurz vor der Aktion. Den Käfer sei er gefahren, bis er auseinanderfiel, bei Regen habe sich in dem Auto bis zu fünf Zentimeter Wasser angesammelt.

Die Liste der Teilnehmer an diesem Tag liest sich wie ein "Who is Who" der Oldtimer-Welt: Ein Buick 8-66 und ein Ford "A" Taxi, beide aus dem Jahr 1930, sind die ältesten Fahrzeuge und dürfen als erstes die Rampe empor fahren. Geschichten gibt es zu fast allen Fahrzeugen zu erzählen: Die weiteste Anreise hatte ein Australier, der mit einem Porsche 911 SC Targa (Baujahr 1978) dabei ist. Eine politische Vergangenheit hat der Mercedes-Benz W116, den Ex-Bürgermeister Hans Koschnick damals fuhr. Die Startnummer 126, ein Mercedes-Benz S 123/300 D aus dem Jahr 1978, ist übrigens der erste, der in Bremen vom Band gelaufen ist.

Was einmal mit einem kleinen Team aus Freunden und Bekannten begann, benötigt heute zahlreiche Helfer. Die Organisatoren André Weißmann, Olaf Mönch und Tanja Sörensen haben alle Hände voll zu tun, um die Bremen Oldtimer Classics so reibungslos wie möglich ablaufen zu lassen. "Die Resonanz ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden", sagt Olaf Mönch. Es gebe immer mehr Leute, die die Liebe zu Oldtimern entdecken und sich solche Autos zulegen. Am meisten freut er sich, dass 44 verschiedene Fahrzeugmarken im Teilnehmerfeld vertreten waren.