Von dem Blitzer sind nur die Kabel übrig geblieben. (Polizei Bremen)

Das war dreist: Diebe haben einen in drei Meter Höhe angebrachten Rotlichtblitzer an der Neuenlander Straße in der Bremer Neustadt geklaut. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter die Kabel des Blitzers durchtrennt und das Messgerät aus der Halterung gebrochen. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Der Diebstahl war erst am Donnerstagmorgen aufgefallen, als die Daten der Anlage an der Ampelkreuzung Neuenlander Straße / Neuenlander Ring ausgelesen werden sollten.

Die Täter waren vermutlich mit einer Leiter und einem Auto unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen. (sei)