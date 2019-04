In Deutschland sind knapp ein Dutzend Bundesländer beim Blitz-Marathon dabei. (Martin Schutt/dpa)

Autofahrer in Bremen müssen an diesem Mittwoch besonders darauf achten, nicht zu schnell zu fahren: Wie in mehreren anderen Bundesländern hat die Polizei am Morgen auch in dem Stadtstaat einen Blitzer-Marathon gestartet, der Raser in den Blick nimmt. Geblitzt wird den Angaben zufolge im gesamten Stadtgebiet. "Es wird den ganzen Tag vermehrt kontrolliert", sagte eine Sprecherin der Polizei. Bremerhaven und Niedersachsen beteiligen sich nicht an der Blitzer-Aktion. Ziel des Verkehrspräventionstages ist es, Autofahrern die Gefahren eines zu hohen Tempos bewusster zu machen.

Den sogenannten Speed-Marathon gibt es seit mehreren Jahren. Bei der europaweit vom European Traffic Police Network (Tispol) koordinierten Aktion gibt es zeitgleich in mehreren Bundesländern Geschwindigkeitskontrollen. Zuletzt weitete sich die Aktion über Deutschland hinaus auf andere Länder Europas aus.

Nordrhein-Westfalen initiierte Aktion

Im vergangenen Jahr hatten sich laut Tispol europaweit 23 Länder beteiligt. Dabei seien mehr als drei Millionen Fahrzeuge kontrolliert und mehr als 250.000 Geschwindigkeitsverstöße registriert worden. Somit hatten sich 92 Prozent der beobachteten Fahrer an dem Verkehrssicherheitstag an das vorgeschriebene Tempo gehalten.

Die Aktion geht auf eine Initiative Nordrhein-Westfalens zurück, wo es 2012 die ersten großangelegten Geschwindigkeitskontrollen gab - damals unter dem Namen "24-Stunden-Blitz-Marathon". Das bevölkerungsreichste Bundesland macht nun aber nicht bei der Aktion mit. (dpa/lni)