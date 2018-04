Im Bremer Blockland blühen die Deiche wieder. Die Blüten sollen Insekten als Nahrung dienen. (Frank Thomas Koch)

Mit einem Fernglas hält Joachim Seitz Ausschau nach Insekten. Plötzlich hält er inne, eine Bewegung in gut 20 Metern Entfernung fesselt seine Aufmerksamkeit. Doch dann lässt er das Fernglas wieder sinken. „Ich dachte, ich hätte einen Aurorafalter gesehen“, sagt er – jene Schmetterlinge, deren Männchen durch ihre halb-orangenen Flügel auffallen. Gerade bei Schmetterlingen sei ein „katastrophaler Rückgang“ zu verzeichnen, konstatiert der frühere Geschäftsführer des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland). „Inzwischen kann man froh sein, wenn man überhaupt noch einen sieht.“

Sogar im Blockland sind Insekten keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch Wildbienen lassen sich nur noch selten blicken. Und das, obwohl es am Deich ein reichhaltiges Kräuter- und Blütenangebot gibt. Wer dieser Tage in Bremens beliebtem Naherholungsgebiet unterwegs ist, wird seine Freude haben an den zahlreichen gelben und weißen Tupfern an der Deichstraße. Es sprießen Hahnenfuß und Löwenzahn, soweit das Auge reicht. Deichhauptmann Michael Schirmer lässt seinen Blick schweifen. „Im Frühling bildet sich ein richtiger Blütenflor, ein richtiger Blütenteppich“, sagt er.

Doch die Blütenvielfalt soll nicht nur etwas fürs Auge sein. Sie soll auch als Nahrungsgrundlage für Insekten herhalten. „Mit Blühflächen wollen wir dem Insektensterben entgegenwirken“, sagt Arno Schoppenhorst, Schutzgebietsbetreuer des BUND für das Blockland. Die Rechnung ist denkbar einfach: eine größere Blütenvielfalt heißt mehr Nahrung für Insekten. Eine wichtige Zutat in Zeiten, da die konventionelle Landwirtschaft durch allzu häufiges Mähen und den Einsatz von Pestiziden den Insekten die Nahrungsgrundlage entzieht. Dadurch nimmt nicht nur der Insektenbestand rapide ab, auch zahlreiche Vögel verschwinden von der Bildfläche, weil sie als Insektenfresser ihrerseits keine Nahrung mehr finden. „Wir können Dutzende von Nistkästen aufhängen“, sagt Schoppenhorst. „Ohne Nahrungsangebot bekommen wir dadurch aber auch nicht mehr Schwalben.“

So kunterbunt und vielfältig war die Blütendichte am Deich keineswegs schon immer. Zwar gibt es viele ältere Blockland-Enthusiasten, die sich an frühere Zeiten erinnert fühlen. Doch es gab auch eine weniger rühmliche Vergangenheit, in der der Deichverband ziemlich rigoros zu Werke ging. Eine Zeit, als der Deichverband noch nicht der natürliche Verbündete der Naturschützer war. Was am Deich wuchs, wurde ohne viel Federlesens abgemäht. Der Deich war grün, aber nicht bunt. Von einem „Golfrasen“ spricht Joachim Seitz, zugleich Mitglied im erweiterten Vorstand des Deichverbandes. Damals hätten rein wirtschaftliche Aspekte bei der Deichpflege dominiert. „Manch einer glaubt immer noch, der ‚Golfrasen‘ sei das Beste für die Sicherheit der Deiche.“ Davon könne aber keine Rede sein. „Die Intensiv-Mahd ist eine Billigmethode.“

Doch das ständige Mähen ist ohnedies längst Geschichte. Vor 13 Jahren vollzog der Deichverband eine abrupte Kehrtwende, seither sollen sich Kräuter und Blüten am Deich frei entfalten können. Und das vor allem im Frühjahr, wenn die Natur wieder zu neuem Leben erwacht. Es wird nur noch halb so viel gemäht, im Frühjahr überhaupt nicht. „Durch das seltenere Mähen wachsen plötzlich ganz unterschiedliche Pflanzen im Deich“, sagt Schirmer. Auch bisher nicht vorhandene krautige Pflanzen seien plötzlich zu sehen. „Das ist gut für den Deichkörper, der dadurch mehr Sicherheit und Stabilität bekommt.“

Als Deichhauptmann hat Schirmer eine ganz eigene Sicht auf den Deich. „Das Gras mit seinen unterschiedlichen Kräutern ist die Haut des Deichs“, sagt er. „Es schützt den Muskel, es muss mit dem Deichkörper verwurzelt sein.“ Für Schirmer ist klar: Naturschutz und Deichschutz gehen Hand in Hand, in seinen Augen handelt es sich um eine „echte Win-win-Situation“. Genau genommen sogar um eine Win-win-win-Situation. Denn nicht nur der Deichkörper profitiere von der Blütendichte. Auch die Insekten hätten wieder ein besseres Nahrungsangebot, während die Erholungssuchenden im Blockland sich an den bunten Blüten erfreuten. „Die Bevölkerung quittiert die Blütenvielfalt mit großer Freude.“

Die Blütendichte allein ist aber nur schöner Schein, solange nicht auch an anderen Stellschrauben gedreht wird. Gerade erst hat die EU-Kommission drei besonders gefährliche Pestizide verboten. Als „großes Problem“ betrachtet Seitz das weiterhin erlaubte Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. „Ohne ein Verbot wird kein Ende des Insektensterbens zu erreichen sein“, sagt Seitz. Weshalb der BUND erst vor wenigen Tagen auf seiner Mitgliederversammlung beschlossen habe, ein Zeichen zu setzen. „Wir fordern, Bremen zu einer pestizidfreien Zone machen.“