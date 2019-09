Parkplätze wie dieser sind Eltern mit kleinen Kindern vorbehalten. Was im April 2018 in einem Bremer Parkhaus zu einer heftigen Auseinandersetzung von zwei Frauen führte. Knapp eineinhalb Jahre später trafen sich beide jetzt vor Gericht wieder. (Koch)

Der Streit ging um einen Mutter-Kind-Platz in einem Parkhaus. Auf der Abstellfläche stand eine Frau. Mit Wagen, aber ohne Kind. Das bemerkte eine andere Frau. Auch sie ohne Kind unterwegs, dafür aber mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Also stieg sie aus ihrem Pkw, um Bescheid zu sagen: „So geht das nicht, das ist nicht in Ordnung.“ Möglich, dass sie dabei Wut ausgestrahlt habe, sagt sie heute, aber zu klären ist das nicht mehr. Fest steht dagegen, dass ihr Sinn für Gerechtigkeit die Frau ins Krankenhaus brachte. Und ihre Kontrahentin wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Im Saal 351 des Bremer Amtsgerichts sehen sich die Frauen fast eineinhalb Jahre nach dem Vorfall wieder. Beide sind hoffnungslos überfordert mit dieser Situation.

Im Parkhaus eskalierte das Ganze seinerzeit, als die heute 30-Jährige es nicht bei einer Belehrung der deutlich jüngeren Frau am Steuer des falsch parkenden Pkw beließ, sondern sie außerdem vulgär beschimpfte. Das sei falsch gewesen, räumt sie als Zeugin im Gerichtssaal unumwunden ein. Und liefert, Psychologin, die sie beruflich ist, auch gleich noch eine fachlich korrekte Umschreibung ihres Verhaltens: „Da habe ich definitiv Aggressionen bewiesen.“

Die sie teuer zu stehen kamen. Laut Anklageschrift hat die Angeklagte ihrem Opfer Haare ausgerissen, das Gesicht zerkratzt und die Frau zu Boden gestoßen. Damit nicht genug, so die Staatsanwaltschaft: Anschließend habe sie der am Boden Liegenden noch mit dem Schuhabsatz in den Bauch getreten.

Die Angeklagte stellt ihr Handeln als Notwehr dar. Die andere sei wie eine Furie auf sie losgegangen. „Da musste ich mich doch wehren“, sagt die heute 22-Jährige und demonstriert im Gerichtssaal mehrfach, wie sie eigentlich nur die Arme hochgerissen habe, um sich zu verteidigen. Dass sie der anderen dabei Haare ausgerissen und sie gekratzt hat? Möglich in dem Durcheinander. Dass sie ihr gegen das Bein getreten und sie so zu Fall gebracht hat? Vielleicht. Aber auch das nur, um die andere abzuwehren. Und der Tritt in den Unterleib? Nein, auf keinen Fall. „So etwas würde ich nie tun. Das bin ich nicht.“

„Definitiv Aggressionen bewiesen“

Doch das macht auch das Opfer für sich geltend, als der Richter ihr die Notwehr-Version der Angeklagten vorhält. „Nein, ich bin definitiv nicht selbst körperlich geworden. Das ist nicht meine Art.“ Ihre Wut habe sich durch das vulgäre Schimpfwort entladen. Dies sei sozusagen ihre Art gewesen, um auszudrücken, was sie eigentlich sagen wollte: „Hey, das ist nicht in Ordnung, ihr habt kein Kind im Auto.“ Wo man doch wisse, wie super schwierig es ist, mit einem kleinen schreienden Kind im Wagen nach einem Parkplatz zu suchen. „Das war für mich der Triggerpunkt.“

Dass sie sich mit ihrem Gerechtigkeitssinn auch schon mal vergaloppiert, räumt die 30-Jährige freimütig ein. Aber sie besteht darauf, dass sie auf dem Boden liegend getreten wurde. Juristisch ein wichtiges Detail, denn an dieser Stelle wird die einfache zur gefährlichen Körperverletzung. Doch dem Opfer ist das eigentlich längst egal. Sie habe das Ganze verdrängt, damit abgeschlossen und weder eine Anzeige gewollt noch, dass der Fall vor Gericht landet. „Für mich ist die Sache erledigt.“

Die Bitte der Angeklagten um ein Gespräch noch während der laufenden Ermittlungen der Polizei, schlug die 30-Jährige aus Furcht vor ihrer Kontrahentin aus. Deshalb bietet sich erst jetzt im Gerichtssaal für die 22-Jährige die Gelegenheit, sich direkt an ihr Opfer zu wenden. Sie wolle sich entschuldigen, sagt sie und wechselt mit tränenerstickter Stimme ins vertrauliche Du: „Ich will auch nicht, dass du Angst vor mir hast.“

„Ja, okay“, antwortet die 30-Jährige und zumindest zwischen den beiden Frauen herrscht in diesem Moment Einvernehmen. „Am besten wäre es, wenn man es einfach lässt“, sagt das Opfer. Der psychische Druck vor der Verhandlung sei für die andere doch schon Bestrafung genug.

Doch da ist die Staatsanwaltschaft vor. Eine Einstellung des Verfahrens käme definitiv nicht infrage. Dazu sei zu viel passiert, noch dazu im öffentlichen Raum. Wenn jemand einen anderen auf einen Fehler hinweisen will, dürfe das nicht dazu führen, dass am Ende jemand mit ausgerissenen Haaren und Verletzungen im Gesicht am Boden liegt.

Das sieht auch der Richter so. Aber ob man da deshalb jetzt „so draufhauen“ müsse, lotet er die Bereitschaft der Anklagebehörde aus, sich eventuell mit einer einfachen Körperverletzung zufriedenzugeben. Zumal die Aktenlage eine gefährliche Körperverletzung kaum hergebe, so der Richter, offenbar in Anspielung auf mehrere Zeugenaussagen, in denen von einem Tritt nicht die Rede ist.

„Ziemlich rassistisch“

Doch in diesem Moment posaunt die Angeklagte – in Bremen geboren, aber unverkennbar mit Migrationshintergrund – in den Gerichtssaal, dass sie die Staatsanwältin ziemlich rassistisch findet. Und das war‘s dann mit dem Versuch, das Verfahren einvernehmlich und schnell zu beenden. Der Prozess wird am Montag, 23. September, fortgesetzt. Geladen werden dazu nun doch die Zeugen, auf die das Gericht eigentlich meinte, verzichten zu können. Und zu den Vorwürfen gegen die Angeklagte gesellt sich nun noch ein Strafantrag wegen Beleidigung der Staatsanwaltschaft.