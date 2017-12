Bildungssenatorin Claudia Bogedan weist die CDU-Kritik am Umgang mit Fachkräftemangel zurück. (Christina Kuhaupt)

Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) weist die Kritik zurück, die an ihrem Umgang mit dem akuten Fachkräftemangel an Bremer Schulen geäußert wurde. „Verbesserungen zur Fachkräftegewinnung und eine engere Personalsteuerung setzen wir bereits um“, betonte die Senatorin. Um der Unterversorgung an einzelnen Schulen entgegenzuwirken, „sind längst verschiedene Maßnahmen initiiert worden und werden seit Wochen umgesetzt“.

Bogedan spricht von „überflüssigen Forderungen“ und verweist darauf, dass eine engere Personalsteuerung bereits umgesetzt werde: Ein Pool von Lehrkräften, die zentral bei der Behörde beschäftigt sind und an Schulen eingesetzt werden könnten, die besonders dringend Personal brauchen, sei seit Anfang Dezember im Aufbau.

Damit reagiert die Senatorin auf die Kritik der CDU, die Bogedan zuvor aufgefordert hatte, den Fachkräftemangel zur Chefsache zu machen und den Einsatz von Lehrern besser zu steuern. Auch die Gewerkschaft GEW kritisierte zuvor, auf Lehrermangel besonders im Bremer Westen und in Bremen-Nord habe das Bildungsressort nicht entsprechend reagiert.

Die CDU forderte unter anderem, Bremen solle pensionierte Lehrer und Teilzeitkräfte überzeugen, in den Schulen auszuhelfen. Diese beiden Gruppen anzuschreiben, ist vom Bildungsressort seit Anfang November geplant: Hunderte Teilzeitkräfte und Pensionäre sollten Post von der Behörde bekommen, hieß es damals. Die Briefe an die Pensionäre sollen der Behörde zufolge Anfang Januar mit Unterstützung des Finanzressorts versandt werden.

Pierre Hansen vom Zentralelternbeirat betont, angesichts der großen Personalprobleme speziell an einigen Schulen in Brennpunkten sei nun Kreativität gefragt. Ein Beispiel dafür könne sein, auch Lehramtsabsolventen als Referendare einzustellen, die mit ihren Studienfächern zwar keine Mangelfächer abdecken, aber an einer Brennpunkt-Schule bereits Erfahrung gesammelt haben und dort gerne arbeiten würden.

Hansen nimmt damit Bezug auf einen Bericht des WESER-KURIER, in dem Lehramtsabsolventen beklagt hatten, trotz Fachkräftemangel zunächst keine Chance auf ein Referendariat in Bremen zu haben. Einer der Absolventen hatte bereits als Student an der Schule in der Helgolander Straße in Walle gearbeitet und würde dort gerne bleiben.