Bei Erdarbeiten ist in der Waterbergstraße am Dienstagmorgen neben einem Tanklager eine 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Am Vormittag wurden der Bereich im Radius von 300 Metern um die Fundstelle evakuiert. Um 13 Uhr vermeldete die Polizei, dass der Blindgänger durch Sprengmeister Andreas Rippert erfolgreich entschärft wurde. Alle Sperrungen sind seitdem wieder aufgehoben. (shm)