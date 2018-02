Diese Karte zeigt die Zonen für die Evakuierung und das luftschutzmäßige Verhalten bei der Entschärfung am 13. Februar an. (Polizei Bremen)

Die auf der Baustelle an der Straße "Löwenhof" in der Bremer Überseestadt gefundene Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstagmittag entschärft worden. Nach rund 80 Minuten beendete Sprengmeister Thomas Richter gegen 13.20 Uhr seine Arbeit. Die Bombe war bereits die fünfte, die auf der Baustelle am Löwenhof seit September vergangenen Jahres entdeckt wurde. Bei dem am Montag entdeckten Zehn-Zentner-Sprengsatz gab es jedoch einen Unterschied: Der Zünder war stark beschädigt, so dass die Polizei bereits vorab warnte, dass die Entschärfung länger als üblich dauern wird.

Über 100 Polizisten waren seit dem Morgen damit beschäftigt, rund 1500 Menschen aus dem Gefahrenbreich zu evakuieren. Wie schon bei den vorherigen Entschärfungen wurden alle Anwohner in einem Radius von 400 Metern um den Fundort evakuiert. 80 Personen ihnen hielten sich für die Dauer der Entschärfung in der eigens eingerichteten Norunterkunft im Schulzentrum Grenzstraße auf.

Mehrere Personen sind in das Evakuierungszentrum in der Aula des Schulzenrums Grenzstraße gekommen. (Thalmann)

Die Anwohner dürfen ab sofort zu ihren Wohnungen und Büros zurückkehren. Auch die Straßensperrungen wurden von der Polizei wieder aufgehoben. (sei)