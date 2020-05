Sprengmeister Andreas Rippert mit einem Zünder. Hinter ihm amerikanische Brandbomben, die in Bremen entschärft wurden. (Frank Thomas Koch)

In den Glasvitrinen liegen sie dicht an dicht: Zeitzünder, Kopfzünder, Aufschlagzünder, Bodenzünder, Innenzünder... Weit über Hundert davon, ordentlich aufgebaut und beschriftet. An der Wand gegenüber die Bomben. 500 Pfund, 250 Pfund, 150 Pfund. Phosphorbrandbomben, Stabbrandbomben, die kleine Splitterbombe, die nur gegen Menschen eingesetzt wurde. Nur an wenigen Orten in Bremen dürfte der Zweite Weltkrieg heute noch so präsent wie hier, im Besprechungs- und Schulungsraum des Kampfmittelräumdienstes der Polizei. Eine große Splitterbombe ist ringförmig perforiert. „Sieht aus wie ein Rollschinken, sind aber Sollbruchstellen“, erklärt Sprengmeister Andreas Rippert.

173 Luftangriffe sind Amerikaner und Briten gegen Bremen geflogen, haben dabei 26.000 Tonnen Bomben abgeworfen. „Ungefähr eine Million Brand- und etwa 100.000 Sprengbomben“, schätzt Rippert. Nicht alle sind explodiert. Knapp 16.500 Sprengbomben und mehr als 99.000 Brandbomben hat der Räumdienst in den vergangenen 75 Jahren beseitigt. Dazu kommen Minen, tonnenweise Munition und vor allem Granaten. Allein deren Zahl geht in die Millionen.

„Direkt nach dem Krieg ist in Bremen sehr gut weggeräumt worden“, berichtet Rippert. „Das war nicht überall so.“ Das Sprengkommando, schon damals direkt neben dem Polizeipräsidium angesiedelt, habe eng mit den Amerikanern zusammengearbeitet. Die Räumung war von beiderseitigem Interesse. Die Amerikaner wollten so schnell wie möglich die überall herumliegende Munition einsammeln. Und vor allem Bremens Häfen nutzen. Explodierende Blindgänger unterscheiden nicht zwischen Siegern und Besiegten.

Wo genau in den ersten Nachkriegsjahren gesucht wurde, ist kaum bekannt. „Es gibt nur ganz wenige Aufzeichnungen“, berichtet Rippert. „Papier war knapp. Außerdem ging man ja davon aus, schon bald mit der Arbeit durch zu sein.“ Dass an einigen Stellen sehr gründlich geräumt worden sein muss, davon zeugen bis heute Großbaustellen wie etwa die der Zechbau am Kopf des Europahafens. Auf dem gesamten riesigen Areal habe man keinen einzigen Blindgänger gefunden, erzählt der Sprengmeister. Das Gegenbeispiel fand sich nur einen knappen Kilometer entfernt. „Am Löwenhof haben wir auf gerade 1000 Quadratmetern gleich fünf Bomben gefunden.“

Ein chemischer Langzeitzünder mit Glasampulle. Wird sie zerstört, löst das darin befindliche Aceton eine darunterliegende Zelluloidscheibe auf. Ein Schlagbolzen wird freigelegt und löst die Detonation aus. (Frank Thomas Koch)

In der Regel nicht mehr als Alltagsroutine

Durchschnittlich etwa eine Brandbombe pro Tag und eine Sprengbombe im Monat wurden in den vergangenen zehn Jahren in Bremen gefunden. In der Regel war das nicht mehr als Alltagsroutine für das siebenköpfige Team um Andreas Rippert. „Meistens bekommt da keiner was von mit“, sagt der Sprengmeister. „Eigentlich nur, wenn wir vor Ort sprengen und dafür Straßen gesperrt oder Gebäude evakuiert werden müssen.“

Seit 2008 muss laut Kampfmittelgesetz jeder Bauherr vor Beginn der Arbeiten beim Kampfmittelräumungsdienst anfragen, ob es Bedenken gibt, auf dem betroffenen Grundstück zu buddeln. Etwa 1300 solcher Anträge, die für den Bürger kostenfrei sind, gehen pro Jahr beim Räumungsdienst ein. „Wir prüfen dann, ob ein Verdacht besteht, dass da noch was liegen könnte und entscheiden, ob die Fläche abgesucht werden muss.“ Bei etwa einem Drittel der Anträge ist das der Fall.

Luftaufnahmen werden ausgewertet

Zwei Quellen stehen Rippert und seinen Kollegen für ihre Erstbeurteilung zur Verfügung. Die Unterlagen im Staatsarchiv – vor allem Berichte der örtlichen Luftschutzwarte, die Buch darüber führten, wo es nach Angriffen der Briten und Amerikaner Tote und Verletzte gab, wo Bomben, aber auch Blindgänger fielen. Vor allem aber Luftaufnahmen, die die Flieger vor, während und nach den Angriffen machten. Zwar wurden die Abwürfe nicht lückenlos dokumentiert. Nicht zuletzt war dies auch immer eine Frage der Sicht, also des Wetters. Und lange Zeit waren nur vereinzelte Aufnahmen verfügbar. Aber seit 1985 das englische Staatsarchiv geöffnet wurde „sind diese Aufnahmen das Hilfsmittel, das wir am häufigsten nutzen“.

Tauchen bei der Durchsuchung eines Grundstückes metallische Körper im Boden auf, bei denen es sich um eine Bombe handeln könnte, wird dies sofort überprüft. Bestätigt sich der Verdacht auf einen Blindgänger, gibt es drei Alternativen für Andreas Rippert und Thomas Richter, den zweiten Sprengmeister im Team: abtransportieren, vor Ort entschärfen oder vor Ort sprengen.

Wichtig hierfür sei der Zünder, den müsse man kennen, betont Rippert. Im Prinzip kein Problem: Die Engländer verwendeten Zünder aus Messing, die Amerikaner aus Stahl. „Und wenn der Zünder irgendwo an der Seite sitzt, ist es eine deutsche Bombe.“ Hat man den Zünder identifiziert, dann wisse man in der Regel auch, wie man damit umzugehen habe. Doch die entscheidende Frage laute anders: „In welchem Zustand befindet sich der Zünder?“ Der Sprengmeister zeigt einen völlig korrodierten Aufschlagzünder. Von außen ein unförmiger Klumpen, aber das Schlagstück im Inneren funktioniert trotzdem noch.

Besonders perfide sind die chemischen Langzeitzünder. Sie können so eingestellt werden, dass sie erst in einem Zeitraum zwischen einer halben und 144 Stunden zünden, erklärt Rippert. Beim Abwurf der Sprengbombe dreht sich im Zünder eine Spindel nach innen und zerstört eine mit Aceton gefüllte Glasampulle. Das Aceton löst eine darunter liegende Zelluloidscheibe auf. Dadurch wiederum wird der vorgespannte Schlagbolzen freigelegt, der schließlich die Detonation auslöst.

Learning by Doing

Wie mit den gefährlichen Funden umgegangen wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, bis hin zum Winkel, indem die Bombe im Boden liegt. „Das muss man lernen“, zuckt Rippert auf die mit der Entschärfung verbundenen Gefahren angesprochen mit den Schultern. „Learning by Doing.“ Lernen, Erfahrungen sammeln, ein Bauchgefühl entwickeln. Zehn Jahre lang ist er als zweiter Mann nur mitgegangen, hat einem Sprengmeister über die Schulter geschaut, inzwischen entschärft Rippert selbst seit 25 Jahren Sprengkörper.

Passiert ist dabei in Bremen nichts, auch nicht seinen Vorgängern. Ums Leben gekommen sei in Bremen zuletzt 1946 jemand durch einen Blindgänger. Zwei kleinere Unfälle habe es in den letzten 25 Jahren gegeben, beide aber ohne Verletzungen. „Extrem hohe Sicherheitsstandards“, führt Rippert als einen Grund für die positive Bilanz des Kampfmittelräumdienstes an. Ein anderer lautet: „Uns sagt keiner, dass wir anderes arbeiten sollen.“