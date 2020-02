Per Mail drohte ein Unbekannter, eine Bombe an der Fatih-Moschee in Bremen detonieren zu lassen. (Christina Kuhaupt)

In einer Mail hat ein Unbekannter damit gedroht, am Donnerstagmorgen eine Bombe an der Fatih-Moschee an der Stapelfeldstraße in Gröpelingen detonieren zu lassen. Wie die Polizei Bremen berichtet, hatte ein Mitarbeiter der Moschee am Mittwochnachmittag die Mail überreicht, die neben der Bombendrohung auch rechtsextremistische Parolen enthielt. Mit einem Sprengstoffspürhund durchsuchten Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen das Areal, fanden jedoch keinen Sprengsatz.

Die Polizei verstärkte die Schutzmaßnahmen an der Moschee und ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Hinweise nimmt die Polizei Bremen unter 0421 / 362 3888 entgegen.