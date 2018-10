Wie die Polizei Bremen mitteilt, beginnen ab sofort die Evakuierungsmaßnahmen vor Ort.

Der Evakuierungsbereich beträgt 300 Meter und befindet sich in einem Industriegebiet direkt am Kalihafen. Innerhalb von 500 Metern ist luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Das bedeutet, dass sich Menschen zwar in Gebäuden aufhalten dürfen, jedoch nur im vom Fundort abgewandten Bereich. Zudem sollten Fenster gekippt und gemieden werden. (shm)