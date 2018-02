Erneut führte die rund 90-minütige Sperrung der Stephanibrücke am Dienstagmittag zu zahlreichen Rückstaus im Stadtgebiet. (Frank Thomas Koch)

Es wirkt von außen wie ein Picknick. Menschen sammeln sich um große Kaffeekannen. Es werden Brote und Süßigkeiten ausgepackt. Ein Stückchen weiter sichert ein Kiosk die Versorgung mit Bockwürsten und Kaltgetränken. An einigen Tischen haben sich Skatrunden zusammen gefunden. Es ist allerdings kein Ausflugslokal, sondern die Pausenhalle des Schulzentrums am Grenzweg, das an diesem Dienstag ab 10 Uhr als Evakuierungsstelle dient. Rund 100 Menschen haben sich hier eingefunden, während einen guten Kilometer Luftlinie entfernt die inzwischen fünfte Zehn-Zentner-Bombe auf dem Baugrundstück am Löwenhof in der Überseestadt entschärft wird.

Michael Timm von der Ipremium Service GmbH. (Frank Thomas Koch)

Und wieder gibt es den bekannten großen Aufwand: Für die Dauer der Entschärfung waren unter anderem die Stephanibrücke sowie die Bahnstrecke von Bremen nach Oldenburg komplett gesperrt. Das hat erwartungsgemäß wieder für zahlreiche Staus im Stadtgebiet gesorgt. Auch die Straßenbahnen der Linien 2, 3 und 10 hatten vorübergehend den Betrieb eingestellt.

1500 Menschen evakuiert

Wie schon bei der Entschärfungsaktion in der Woche zuvor mussten rund 1500 Menschen ihre Wohnungen und Büros im Umkreis von 400 Metern um die Fundstelle verlassen. Etwa 70 Minuten dauerte es diesmal, bis die Polizei gegen halb zwei am frühen Nachmittag Entwarnung geben konnte und sämtliche Sperren aufhob. Da die Evakuierungen ab 10 Uhr begannen, bedeutete das für einzelne Betroffene knapp vier Stunden, die sie nicht zu Hause oder auf ihrem Arbeitsplatz verbringen konnten.

Mehr zum Thema Bombe in der Bremer Überseestadt entschärft Die am Montag an der Straße "Löwenhof" in der Überseestadt gefundene Fliegerbombe ist entschärft. ... mehr »

„So langsam wird das aber zum Problem“, sagt Michael Timm von der Ipremium Service GmbH. Das Unternehmen mit rund 70 Mitarbeitern sitzt in der Lloydstraße, direkt gegenüber dem offenbar schwer mit Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg belasteten Grundstück. „Vor allem, wenn die Funde mitten am Tag in der Woche entschärft werden, kostet uns das jedes Mal einen halben Arbeitstag.“ Um unmittelbar nach Entwarnung geschlossen die Arbeit starten zu können, hat der Callcenter-Dienstleister die Evakuierungsstelle zum Sammelpunkt für seine Mitarbeiter bestimmt.

Aus Timms Sicht sind die kurzen Vorlaufzeiten bei den Entschärfungen von einem auf den anderen Tag oder sogar noch am selben Tag besonders ärgerlich. „Mit entsprechender Vorbereitung könnten wir unsere Aufgaben auch mal für einen Tag an den Firmenstandort Hannover auslagern.“ Das sei bei einer der vorigen Entschärfungen möglich gewesen. Seine Mitarbeiter nehmen den unverhofften Firmenausflug indes gelassen. Vor allem aus ihren Reihen stammen die Skatspieler.

Ganz andere Sorgen treiben Petra Niemann um. Die 60-Jährige kümmert sich an diesem Tag um ihre gehbehinderte Mutter Helga Czipolka-Arens. „Sie wird bei diesen Bombenfunden schnell panisch“, sagt Niemann. Darum ist sie erleichtert, als sie es mit der alten Dame nach einer guten halben Stunde Fußweg mit dem Rollator bis in die Evakuierungsstelle geschafft hat. „Für den Rückweg schaue ich aber, ob es einen Fahrdienst gibt“, sagt sie. Die 80-jährige Czipolka-Arens leidet an Diabetes, braucht darum regelmäßig Verpflegung und Flüssigkeit. „Und jeder dieser Bombenfunde wirft sie aus ihrem Pflegerhythmus“, sagt die Tochter. Der Besuch des Pflegedienstes und die notwendige Insulinspritze, die sie sich nicht selber setzen kann, verschiebt sich an so einem Tag um mehrere Stunden. „Danach braucht sie immer ein paar Tage, um wieder in den gewohnten Rhythmus zu finden“, erklärt Niemann. Und jetzt zwei Bombenentschärfungen im Abstand von wenigen Tagen. „Hoffentlich hat das bald ein Ende.“

Rund 90 Prozent sind abgesucht

Das kann Sprengmeister Thomas Richter aber nicht versprechen. „Wir haben jetzt rund 90 Prozent des betroffenen Baugrundstücks abgesucht“, sagt er. Noch sechs bis acht Werktage, dann sei man am Löwenhof wohl fertig. „Aber wir haben in den ersten zwei Dritteln der untersuchten Fläche nichts gefunden“, sagt er. Im Grunde konzentrierten sich alle Funde auf ein Areal von knapp 3000 Quadratmetern. Schon Richters Kollege Andreas Rippert sprach nach der Entschärfung in der vorigen Woche von einer Häufung auf so kleinem Raum, wie er sie als Sprengmeister in 22 Berufsjahren noch nicht gesehen habe.

Und mag es von außen für die rund 100 Einsatzkräfte der Polizei bei den Evakuierungen und Sperrungen wie auch für die zum fünften Mal betroffenen Anwohner inzwischen wie Routine erscheinen, für Richter ist es das nicht. „Keine der gefundenen Bomben glich der anderen“, sagt er. Diesmal habe es sich zum Beispiel um ein bereits deformiertes amerikanisches Modell gehandelt. Und nur weil Kollegen aus dem niedersächsischen Munster unbürokratisch mit einem Wasserschneidegerät ausgeholfen haben, sei die Entschärfung wieder vergleichsweise schnell erledigt gewesen. „Ohne diese Unterstützung hätten wir vermutlich vor Ort eine kontrollierte Sprengung durchführen müssen“, schätzt Richter. Und dann wäre es mit der Routine der Evakuierten schnell vorbei gewesen.