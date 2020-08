Das betroffene Gebiet in Walle. (POLIZEI BREMEN)

Im Bremer Stadtteil Walle wird an diesem Freitag eine Bombe entschärft. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Sprengkörper bei einer gezielten Suche nach Kampfmitteln im Parzellengebiet Hohweg/Dahlienweg gefunden. Sie soll um 12 Uhr entschärft werden.

Menschen im Umkreis von 300 Metern werden evakuiert. In einem Radius von 500 Metern ist luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Anwohner müssen sich zwar im Gebäude aufhalten dürfen, aber in Räumen, die vom Fundort abgewandt liegen. Außerdem sollten sie sich nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten. Für die Dauer der Entschärfung werden die Straßen und Wege im Radius von 500 Metern kurzfristig gesperrt, so die Polizei.