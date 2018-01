Bei Bauarbeiten in der Bremer Überseestadt ist eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Entschärfung durch Sprengmeister Thomas Richter soll heute Abend um 20 Uhr beginnen. In einem 400-Meter-Radius rund um den Fundort "Löwenhof" begann um 18.30 Uhr die Evakuierung. Davon sind auch Teile der Weser und der Stephanibrücke betroffen, die ebenso wie die B75 und die Bahnstrecke nach Oldenburg kurzfristig voll gesperrt werden. Bürger, die ihre Häuser verlassen müssen, finden in der Berufsschule an der Ellmerstraße 24 in Walle eine Unterkunft.

In einem Radius von 700 Metern ist "luftschutzmäßiges Verhalten" erforderlich. Anwohner dürfen sich in Gebäuden aufhalten, aber nur in Räumen, die vom Bombenfundort abgewandt sind. Zusätzlich sollten die Fenster gekippt werden.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist von der Sperrung betroffen. Die Linie 3 fällt zwischen Radio Bremen und Gröpelingen aus, auch die Linie 2 sowie die Linie 10 fahren wegen einer geänderten Absperrung nicht mehr nach Gröpelingen.

Im Busverkehr fährt die Linie 20 ab der Doventorstraße eine Umleitung und bedient als nächste Haltestelle den Schuppen 1. Bei der Linie 25 werden während der Entschärfung die Haltestellen von Radio Bremen bis Doventor nicht bedient. Bei der Linie 28 kann nur die Haltestelle Johann-Bornemacher-Straße nicht angefahren werden.

Wer einen Liegendtransport durch Rettungswagen benötigt, kann sich an die Feuerwehr unter 0421 / 19222 wenden. (wk)

+++ Aktualisiert um 19.42 Uhr +++