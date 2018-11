Bremens langjähriger Sprengmeister Harry Warrelmann ist tot. Er starb bereits am 16. November im Alter von 79 Jahren. 16 Jahre hat er bei Bombenentschärfungen für Bremen Kopf und Kragen riskiert und rund 2000 Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkrieges unschädlich gemacht. In der Öffentlichkeit erhielt er den Spitznamen „Bomben-Harry“. 1994 wurde er für seinen Einsatz mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, aber noch im selben Jahr kam das jähe Ende seiner Laufbahn: Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen ihn wegen des Verdachts der Untreue, der Beihilfe zum Betrug und der Bestechlichkeit. Warrelmann wurde vom Dienst suspendiert.

1998 wurde der Bremer Volksheld nach 28 Prozesstagen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, außerdem musste er 24.000 D-Mark Geldbuße zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Harry Warrelmann überhöhte Rechnungen der Firma Bremer Kampfmittelbeseitigung als sachlich richtig abgezeichnet hat, dem Land Bremen entstand dadurch ein Schaden in Millionenhöhe. Die Firma Bremer Kampfmittelbeseitigung, deren Chef zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde, soll demnach Arbeiten in Rechnung gestellt haben, die überhaupt nicht stattgefunden hatten.

Warrelmann schwieg im Prozess, wies aber die Vorwürfe zurück. Er habe es versäumt, die Abrechnungen stichprobenweise zu überprüfen. Das habe er nicht für nötig befunden, weil er mit der Firma Bremer Kampfmittelbeseitigung jahrelang vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. (hpp)