Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, waren drei Männer im Alter von 21, 23 und 24 Jahren mit ihrem Boot auf der Weser stromabwärts in Richtung Bremerhaven unterwegs. Als sie von einem Sportboot überholt wurden, gerieten sie in dessen Heckwelle. Das Holzboot zerbrach aus bisher ungeklärten Gründen in mehrere Einzelteile und sank.

Die gekenterte Bootscrew schwamm in Höhe des Westerdeichs ans Ufer und wurde dort durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei erstversorgt. Alle drei litten an Unterkühlung. Der 21-Jährige hatte sich bei dem Unfall Schnittverletzungen zugezogen und musste ambulant behandelt werden.

Zeugen und insbesondere die Insassen des Sportbootes werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0471) 59698504 bei der Wasserschutzpolizei zu melden.