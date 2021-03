Das Bordell in der Duckwitzstraße 69 soll geschlossen werden. (Christina Kuhaupt)

Die Bremer Wirtschaftsbehörde schwenkt in Sachen Prostitution auf die harte Linie des Innensenators ein: Das Ressort bereitet die Untersagung von Prostitutionsstätten vor, heißt es am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung des Senats. Das beantragte Bordell in der Bgm.-Smidt-Straße 31 soll abgelehnt werden, die Erlaubnis für das „Eros 69“ in der Duckwitzstraße widerrufen werden.

Als Grund für diese Entscheidung wurden „neu übermittelte Indizien und Hinweise“ genannt, die in den letzten zwei Wochen ausgewertet wurden. „Die jetzt insgesamt vorliegenden Erkenntnisse in der Gesamtschau reichen aus, um im gewerberechtlichen Verfahren einen bestimmenden Einfluss eines unzuverlässigen Dritten festzustellen.“ Dieser bestimmende Einfluss aus dem Kreis der in Bremen verbotenen Rockergruppe „Hells Angels“ könne jetzt hinreichend belegt werden.