Der britische Premier Boris Johnson versucht ein Szenario aufzubauen, dass es ihm möglich macht, der EU die Schuld für einen harten Bruch ohne Abkommen in die Schuhe zu schieben. (Kirsty Wigglewsorth/dpa)

Vier Seiten benötige der britische Premierminister, um wenig zu sagen und nichts vorzuschlagen. Den Brief aus London kann man getrost als eine jener Chancen abhaken, die ungenutzt blieben – und die dennoch Teil einer Strategie Boris Johnsons sind. Es geht ihm längst nicht mehr darum, noch einen befriedigenden Deal für einen geregelten Brexit hinzubekommen.

Johnson versucht bereits, ein Szenario aufzubauen, dass es ihm in einigen Wochen möglich macht, der angeblich so störrischen und überheblichen EU die Schuld für einen harten Bruch ohne Abkommen in die Schuhe zu schieben. Denn dies scheint die einzige Möglichkeit zu sein, das eigene Scheitern verkleistern zu können. Oder anders gesagt: Auch Johnson hat keinen Plan, wie er die Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland so lösen soll, dass der brüchige Frieden zwischen den beiden Landesteilen gewahrt bleiben kann.

Dabei erweist sich der Premier auch wenig einfallsreich: Die angeblichen anderen „Verpflichtungen“, mit denen Großbritannien einen Backstop unnötig machen will, hatte schon Vorgängerin Theresa May vor eineinhalb Jahren vorgeschlagen, aber ebenfalls nicht konkretisieren können. Weil es – abgesehen von einer Wiedervereinigung Irlands – keinen anderen Weg als den Verbleib in einer Zollunion gibt.