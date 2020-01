Rund 500 Vertreter des öffentlichen Lebens sind am Mittwoch in der Oberen Rathaushalle zusammengekommen. (Jürgen Theiner)

Soziale Spaltung und Klimawandel: Zwei bedrohliche Entwicklungen, denen sich Bremen im Rahmen seiner Möglichkeiten entgegenstemmen muss. Das war der Tenor der Ansprachen beim Neujahrsempfang des Senats, zu dem am Mittwochvormittag rund 500 Vertreter des öffentlichen Lebens in die Obere Rathaushalle kamen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und die Bremerhavener Klimaforscherin Antje Boetius stimmten die Gäste auf ein Jahr ein, an dem es an beiden Fronten viel zu tun gibt.

Neujahrsempfang des Senats in der oberen Festhalle. Gastrednerin ist die Klimafolgenforscherin Antje Boetius vom @AWI_de Bremerhaven. pic.twitter.com/cNo8d6CyX9 — Silke Hellwig (@hellwig_silke) January 15, 2020

Schon 2019 habe es an Herausforderungen nicht gemangelt, so der Bürgermeister. Die sich verschärfende Krise der Volksparteien, das weitere Erstarken des Rechtspopulismus, die „zunehmende Verunsicherung und Unzufriedenheit in weiten Teilen unserer Gesellschaft“ - all das, obwohl Deutschland zehn Jahre Aufschwung hinter sich habe. „Eigentlich geht es Deutschland gut, und dennoch driftet unserer Gesellschaft auseinander“, lautete Bovenschultes Analyse. Immerhin wachse die Einsicht, dass etwas gegen die Spaltung der Gesellschaft unternommen werden müsse. Die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung besäßen über 50 Prozent der Vermögenswerte, auf die ärmere Hälfte entfielen lediglich 1,5 Prozent. „Das dürfen wir nicht als naturgegeben hinnehmen“, forderte Bovenschulte. Weniger Ungleichheit würde zwar nicht alles auf einen Schlag leichter machen, „aber doch ein Stück zum sozialen Frieden beitragen“. Das sei „keine Sozialromantik, sondern existenzielle Voraussetzung für den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, sagte der Bürgermeister und erhielt dafür Applaus.

Namentlich kritisierte er den Multimilliardär und Gründer des Software-Herstellers SAP, Hasso Plattner, der kürzlich damit gedroht hatte, Deutschland zu verlassen, falls Pläne für eine Vermögenssteuer Realität werden sollten. Bovenschulte: „Er hätte, davon bin ich überzeugt, eine Vermögenssteuer sicherlich bezahlen können, ohne sich für eine der vielen Tafeln anzumelden, die für die Bedürftigen in allen großen Städten tätig sind.“

An Antje Boetius war es, das andere große Thema des Neujahrsempfangs zu setzen. Die Leiterin des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts widmete sich unter anderem der Frage, ob es nicht eher lähmend sei, wenn Naturwissenschaftler ständig mit Horrorprognosen zur Klimaentwicklung aufwarten. Boetius sah das nicht so. Die Wissenschaft ermögliche Politik und Gesellschaft einen „Zustandscheck“ bei der Erreichung der selbst gesteckten Klimaschutzziele. Leider sei festzustellen, dass Ziele und Realität immer weiter auseinanderfallen. Zum Fatalismus bestehe aber kein Anlass. Das lerne sie nicht zuletzt aus Gesprächen mit Senioren, die noch Krieg und Wiederaufbau kennengelernt haben. „Was haben wir nicht schon alles geschafft, nachdem etwas furchtbar schiefgegangen ist?“, fragte Boetius. Von der Entschlossenheit der älteren Generation, Dinge anzupacken, könne man auch heute etwas lernen. Eines sei jedenfalls sicher: „Nichts ist so teuer wie kein Klimaschutz.“