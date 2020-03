Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte erklärt: "Die Wahrheit ist, dass wir diese Pandemie überstehen werden." (Christina Kuhaupt)

Andreas Bovenschulte: Als ich das Amt des Bürgermeisters angenommen habe, war mir klar, dass es nicht nur leichte Zeiten geben wird. Das gilt für jeden Bürgermeister. Aber mit einer Krise dieses Ausmaßes konnte keiner rechnen. Die Kanzlerin hat recht, wenn sie sagt, dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg nichts Vergleichbares erlebt haben. Wie kann man darauf vorbereitet sein?

Ich fand sie sehr gut und angemessen.

Ich spreche mit ganz vielen Menschen, die von ihrem Bürgermeister derzeit vor allem Klarheit und Entschlossenheit erwarten. Worte reichen da nicht, sondern es geht um Taten. Ich erlebe in unserem Land nicht nur eine große Solidarität, sondern auch eine große Bereitschaft, die einschneidenden Maßnahmen, die wir getroffen haben, mitzutragen und die Einschränkungen klaglos zu akzeptieren. Das ist eine großartige Leistung. Wenn die Bevölkerung nicht mitmachen würde, wäre es gar nicht möglich, dieser Krise zu begegnen. Das sollte uns Mut machen.

Sicher ist es eine Belastung, auch eine psychische, wenn man sich Sorgen um die Zukunft macht. Die Herausforderung ist groß, das stimmt, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass wir sie gemeinsam bestehen werden. Das Leben geht ja weiter, trotz Corona. Damit will ich bestehende Unsicherheiten und Sorgen nicht kleinreden, aber ich finde, man sieht schon jetzt, wie schnell sich die Menschen, ob Geschäfts- oder Privatleute, auf die Situation einzustellen bereit sind. Dass sie anpacken statt zu jammern und nicht resignieren. Das finde ich sehr ermutigend, und das werde ich nach Kräften unterstützen.

Dass wir gemeinsam nicht diszipliniert genug sind, um die Verbreitung des Virus so einzudämmen, dass es zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Denn klar ist: Wer sich und andere liebt, geht derzeit auf Abstand und bleibt zu Hause.

Nein.

Indem man ganz nüchtern und offen die ganze Wahrheit sagt. Und die Wahrheit ist, dass wir diese Pandemie überstehen werden und dass es danach wieder aufwärtsgehen wird, auch wirtschaftlich. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass wir zwar tun, was wir können, aber die aktuellen Verluste an wirtschaftlicher Aktivität nicht vollends werden ausgleichen können. Das kann kein Bundesland, das kann kein Staat der Welt.

Senat und die Verwaltung haben eine große Aufgabe: schnell und entschieden reagieren, aber nicht übers Ziel hinausschießen. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht. Wir haben sehr umfangreiche Einschnitte in die persönlichen Freiheiten beschlossen, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil sie Grundrechte berühren, halten sie aber für unausweichlich.

Die riesige Chance einer freiheitlichen Gesellschaft wie der unseren ist es, dass man auf die Einsicht der Menschen in die Notwendigkeit bestimmter Maßnahmen setzen kann. Das schafft man mit obrigkeitlichen Mitteln nur begrenzt. Wir müssen alles tun, um das Virus zu bekämpfen, müssen dabei aber auch unsere Grundrechte bewahren. Bremen ist sehr strikt in seinen Einschränkungen: Alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltung und andere Menschenansammlungen sind untersagt. Nun haben wir auch noch den Aufenthalt in der Gastronomie verboten. Damit tun wir alles, was man mit einer Ausgangssperre nach bayerischem Muster auch erreichen würde, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Der Begriff hat also eher eine symbolische als eine praktische Bedeutung.

Das kann ich nicht sicher sagen. Die Dynamik in solchen föderalen Abstimmungen ist derzeit nicht vorhersehbar. Meine Stimme ist eine unter 16, und dann gibt es ja noch die Kanzlerin. Es ist keine leichte Entscheidung, und niemand will einen Fehler mit möglicherweise tragischen Folgen machen.

Nein, er bewährt sich. Die Länder sind in einem hohen Maß koordiniert und handlungsfähig. Die Abstimmungen verlaufen in der Regel geräusch- und reibungslos, über alle Parteigrenzen hinweg.

Ja, natürlich. So wie jeder Einzelne an seinen Herausforderungen wachsen kann, gilt das auch für unsere Gesellschaft insgesamt. Wir sind derzeit gezwungen, die Wörter Solidarität und Zusammenhalt noch einmal neu zu buchstabieren und mit Leben zu füllen. Darin kann eine große Chance liegen. Wir können lernen, noch mehr füreinander da zu sein und Rücksicht zu nehmen. Und wir können lernen, auch in schwierigen Zeiten Optimismus und Zuversicht zu bewahren. Mein großes Vorbild ist dabei unser ehemaliger Bürgermeister Wilhelm Kaisen, der immer dann, wenn ihm jemand mit angeblich unlösbaren Problemen kam, auf Plattdeutsch zu sagen pflegte: „Kiek in den Sünn und nich in‘t Muuslock.“

Zur Person

Andreas Bovenschulte ist seit August Präsident des Senats. Zuvor war er für wenige Wochen SPD-Fraktionschef in der Bürgerschaft. Von 2014 an war er fünf Jahre lang Bürgermeister in der niedersächsischen Gemeinde Weyhe.